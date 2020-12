L'équipe de France reste sur deux prestations très convaincantes. Avec une victoire de prestige au Portugal (1-0) et un succès face à la Suède (4-2) au Stade de France, les Bleus ont parfaitement fini l'année 2020. Ainsi, les joueurs convoqués lors de la dernière liste partent avec une longueur d'avance en vue de l'Euro. Dans un entretien accordé à RTL vendredi, Didier Deschamps l'a confirmé. " Aujourd'hui, elle (la liste) est faite à 100%", a-t-il confié.

Pour intégrer ce groupe France, il faudra réaliser une grande deuxième partie de saison. De retour en forme depuis quelques matches, Thomas Lemar pourrait être de ceux-là. "Il a plus de temps de jeu, son entraîneur est plutôt élogieux à son égard et a retrouvé le sourire. Il fait partie des joueurs qu'on suit, qu'on a suivi et qu'on continue de suivre", a conclu Didier Deschamps.