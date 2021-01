Ancien adjoint de “Jogi” Löw à la tête de la sélection allemande de 2006 à 2014, Hansi Flick est, pour beaucoup, considéré comme l’un des hommes clefs de la réussite de la Mannschaft ces dernières années, notamment dans la quête de la Coupe du monde. Une étiquette et une expérience qui lui avaient d’ailleurs permis de relancer les champions du monde bavarois en déroute comme Thomas Müller et surtout Jerome Boateng. Flick apparaît dès lors comme le candidat idéal pour relancer une sélection en quête de repères et de garanties, notamment après le désastre du Mondial 2018, en Russie.