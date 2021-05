Tout le monde l'attendait, et la petite histoire retiendra que c'est ce dimanche 30 mai sous le ciel bleu de Clairefontaine que Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont été associés pour la première fois tous ensemble. Comment le trio va-t-il s'articuler ? C'est la grande question qui va animer toute la préparation de l'équipe de France. Ce dimanche, lors d'une opposition intense, Benzema a occupé l'axe, Mbappé le côté gauche et Griezmann a oscillé entre le côté droit et l'axe, en soutien du Madrilène. Didier Deschamps a pris le temps d'expliquer ce qu'il attendait du trio à chacun de ses hommes.

Derrière eux, c'est l'équipe type des Bleus qui leur a été associée en 4-3-3. Au milieu, Corentin Tolisso a remplaçé N'Golo Kanté, évidemment absent après la finale de la Ligue des champions remportée samedi. A ses côtés, Paul Pogba et Adrien Rabiot, sans surprise. Ce dimanche, Kylian Mbappé, unique buteur de la confrontation, avait des jambes de feu et son association avec Benzema, si à l'aise dans les remises, le petit jeu et les combinaisons, est plein de promesses même si, pour la bande des trois, il reste quelques réglages à trouver dans la dernière passe.

Benzema : "Je sais m'adapter"

"Je sais m'adapter donc à aucun moment, on ne sera trois au même endroit, a prévenu Benzema plus tôt en conférence de presse. Je pense que dans l'animation offensive, il faut bouger. Ce sont des joueurs tellement talentueux qu'ils peuvent s'adapter à n'importe quelle situation.On est des joueurs de très haut-niveau, c'est automatique, on n'a pas besoin de réflechir." Mercredi, le match amical face au Pays de Galles permettra d'en savoir plus sur les intentions de Deschamps mais l'entraînement de ce dimanche a peut-être déjà donné quelques indices.

