A quarante-huit heures de France – Suisse et d'un huitième de finale qui lance la très grande aventure et trace la voie rêvée vers Wembley, les Bleus ont effectué leur première réelle séance d'entrainement à Bucarest. Arrivés vendredi, les Tricolores s'étaient contentés de rester à l'hôtel à la descente de l'avion : objectif récupération, alors que le premier tour a été extrêmement éprouvant pour les organismes.

Ce samedi, à 18h30 heure locale et à huis clos, l'équipe de France a effectué une séance au stade de l'Arc de Triomphe, habituellement réservé au rugby. Thomas Lemar, touché à la cheville jeudi, et Lucas Hernandez, toujours handicapé par un genou récalcitrant, ont commencé par trottiner autour du terrain, avec Jules Koundé qui s'est ensuite entraîné à part. Lucas Digne et Marcus Thuram sont restés en salle.

Hernandez s'est ensuite testé en enchainant les sprints. Le défenseur du Bayern est actuellement lancé dans une course contre la montre majeure alors que Lucas Digne est forfait pour la Suisse (ischio-jambiers). Compte tenu de cette incertitude, les Bleus ont travaillé un système à trois défenseurs centraux, selon L'Equipe . Clément Lenglet est donc venu s'installer dans l'arrière-garde bleue, avec Raphael Varane et Presnel Kimpembe. Rabiot et Pavard occupaient les couloirs.

(avec MD)

