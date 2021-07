Il y a des défaites en forme de champs de ruines et de chant du cygne. Celles qui éteignent une génération et obligent à repartir d'une feuille blanche. France – Suisse ne fait pas partie de cette catégorie. Pour tout un tas de raisons. D'abord parce que l'élimination de l'Euro 2021 ne signifie pas l'extinction des champions du monde. Hormis Steve Mandanda (36 ans), ils devraient tous postuler pour la défense de leur titre dans seize mois. Rappelons que les Bleus possédaient en 2018 le deuxième plus jeune effectif sacré champion du monde (25 ans et 10 mois), de quoi voir venir.

Si la claque de Bucarest remet les choses en perspective, si elle les a fait retomber de leur Olympe, elle ne peut pas agir comme un raz-de-marée. Comment imaginer dès la rentrée de septembre un groupe amputé de Paul Pogba, Antoine Griezmann, Raphaël Varane, Hugo Lloris, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté ou Lucas Hernandez, pour ne citer qu'eux ? Cet effectif était l'un des plus impressionnants du monde le 13 juin, il l'est toujours le 1er juillet. Malgré tout.

Euro 2020 Le groupe France est-il en danger ? Cinq questions pour une cohésion IL Y A 4 HEURES

A un an et demi du Qatar, voilà ce que les Bleus et Deschamps doivent changer

Deschamps face au rebond impossible

S'il n'y avait qu'une tête à couper, c'était celle de Didier Deschamps, principal responsable de ce fiasco mémorable. Mais ce n'est absolument pas d'actualité. D'abord parce que le sélectionneur a laissé clairement entendre qu'il voulait continuer l'aventure, ensuite parce que les relations avec son président restent très solides, enfin parce que l'opinion publique et les médias n'en sont pas à réclamer sa démission. C'est un risque à l'heure de repartir sur une nouvelle aventure alors que la dynamique ascendante depuis 2012 s'est fracassée devant les atermoiements des Bleus. Rester malgré un échec, ce n'est jamais une bonne idée. De Raymond Domenech en 2008 à Joachim Löw en 2018, de Vicente Del Bosque en 2014 à Fernando Santos en 2018, le rebond n'existe pas après une énorme désillusion.

La tentation Zidane ? "Le recours existe mais le groupe n'a pas lâché Deschamps"

Le Basque va donc tenter d'être l'exception qui confirme la règle. Avec quel groupe ? Avec quelle équipe ? Avec quel(s) leader(s) ? Avec quel schéma ? Il n'a cessé de chercher durant 15 jours et n'a rien trouvé. Le court laps de temps qui le sépare du Mondial qatari (16 mois) doit lui permettre, au-delà de la qualification, de trouver la bonne formule. Son chantier prioritaire est évidemment celui de l'attaque. Alors que le trio Mbappé – Benzema – Griezmann n'a pas brillé par sa complémentarité, Deschamps doit l'accorder. Après ses quatre buts en autant de matches et alors qu'il fut le Français le plus efficace, Benzema s'inscrit désormais dans cette équipe.

Benzema, la solution et le problème à résoudre

Comment cohabiter avec Antoine Griezmann qui partage la même zone d'influence ? Olivier Giroud a-t-il encore sa place dans le groupe alors que sa situation en club est périlleuse et que son statut de cadre colle mal avec son horizon de remplaçant ? Benzema est à la fois la solution, par son jeu, son talent et son efficacité, et le problème, par tout ce que son arrivée a chamboulé. Deschamps a accordé une liberté trop grande à ses hommes pour ne pas aujourd'hui imposer un cadre plus strict et définir le rôle de chacun, notamment en attaque. Il doit reprendre la main sur son trio et trouver ce fichu équilibre. Cette solidité, marque de fabrique du sacre de 2018, devenue leur talon d'Achille trois ans plus tard. Deschamps doit retrouver son ADN.

La tentation Zidane ? "Le recours existe mais le groupe n'a pas lâché Deschamps"

Sa chance, c'est qu'il bénéficie d'un réservoir inépuisable. D'Amine Gouiri à Eduardo Camavinga, de Wesley Fofana à Ferland Mendy, d'Ibrahima Konaté à Houssem Aouar, les solutions sont nombreuses pour retoucher son groupe à tous les postes. A une exception près, celui de latéral droit où Benjamin Pavard a vraiment souffert. Mais le manque d'alternative ne permet pas au sélectionneur de l'exposer à la concurrence. Pour le reste, Didier Deschamps dispose d'un groupe encore sain, compétitif et qui a prouvé sa valeur en club et en sélection. Il a seize mois pour se remettre les idées à l'endroit. Le Qatar, c'est demain et autant éviter la gueule de bois.

Euro 2020 "En Belgique, tout le monde s’est réjoui de l’élimination de la France, c’est presque triste" IL Y A 6 HEURES