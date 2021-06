Il y a eu la grimace, la tension dans l'air et le doute. A une semaine d'Allemagne – France, la sortie sur blessure de Karim Benzema mardi dernier face à la Bulgarie (3-0) ressemblait à un gros caillou dans les crampons des Bleus. Si les derniers échos de Clairefontaine étaient plutôt bons, le doute a définitivement été levé par une vidéo publiée par le compte Twitter de l'équipe de France ce samedi. On y voit Karim Benzema, tout sourire, en pleine séance individuelle en compagnie des kinés des Bleus.

"Impeccable, super content, je n'ai plus de douleurs", s'est réjoui l'avant-centre de l'équipe de France. "Je suis content de reprendre bientôt l'entraînement." Sa participation pour le choc face à l'Allemagne ne fait plus aucun doute cette fois-ci et le Madrilène sera une arme de plus à Munich.

