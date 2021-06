Voilà qui va relancer le débat sur la tenue des derniers matches de l'Euro au Royaume-Uni. Les autorités sanitaires écossaises ont recensé près de 2.000 cas de Covid-19 chez des personnes qui avaient assisté à des évènements liés à l'Euro, en plein débat autour de la tenue des demi-finales et de la finale au stade londonien de Wembley. Entre le 11 et le 28 juin, 1.991 des 32.539 résidents écossais diagnostiqués positifs au coronavirus ont été identifiés comme ayant suivi un ou plusieurs évènements liés à l'Euro alors qu'ils étaient contagieux, souligne Public Health Scotland dans un rapport statistique publié mercredi.

Ce chiffre comprend les spectateurs qui ont assisté à un ou plusieurs matches dans les stades de Hampden Park (Glasgow) ou Wembley (Londres), la fan-zone de Glasgow ou des rassemblements informels, dans des pubs ou chez des gens. Près de deux tiers (1.294), ont déclaré s'être rendus à Londres pour un évènement lié à la compétition, dont 397 personnes pour assister au match Ecosse-Angleterre (0-0) le 18 juin à Wembley.

Des fans de l'Ecosse avant le match contre l'Angleterre à Wembley Crédit: Getty Images

Euro 2020 Deschamps devrait continuer jusqu'en 2022 avec les Bleus IL Y A 18 MINUTES

Le débat continue pour Wembley

La publication de ces chiffres intervient en pleine controverse autour de la décision de l'UEFA d'organiser les demi-finales et la finale à Wembley, alors que le Royaume-Uni est en proie à une forte poussée du variant Delta, plus contagieux et désormais dominant dans le pays. Le vice-président de la Commission européenne Margaritis Schinas a récemment exprimé ses "doutes" sur ce projet, estimant que l'UEFA devrait "analyser avec soin" une décision qui n'est "pas innocente".

Selon le gouvernement britannique, plus de 60.000 spectateurs seront autorisés dans les tribunes de Wembley pour les demi-finales et la finale de l'Euro, au lieu des 40.000 initialement prévus, dans cette enceinte d'une capacité maximale de 90.000 places. La semaine dernière, le président du Conseil italien Mario Draghi a notamment émis le souhait que la finale "ne se déroule pas dans un pays où les contagions sont en train de croître rapidement". Si décès et hospitalisations restent faibles actuellement au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé en Europe avec 128.000 morts, le pays a enregistré dernièrement plus de 20.000 nouvelles contaminations par jour.

Euro 2020 La FA renonce à ses 2500 places pour le quart et invite ses supporters à ne pas se rendre à Rome IL Y A 4 HEURES