Il a terminé sur un sourire, lancé qu'il aurait bien aimé parler du Prix de Diane et quitté sa chaise sur son habituel "Vive la France et vive la République". Il était arrivé en lançant que, comme les copains, il était quand même "un peu énervé" par le match de la veille et ce 1-1 des plus décevants entre la France et la Hongrie. Mais globalement, Antoine Griezmann, détendu, était passé à autre chose ce dimanche midi.

Il sait qu'il n'a pas réalisé son meilleur match en Bleu, dans la fournaise de Budapest, et n'a pas eu de mal à le reconnaître. Sa 50e de suite sous la tunique de l'équipe nationale ne restera pas dans les annales. Cantonné au couloir droit durant une grande partie du match, Antoine Griezmann n'a pas pesé, comme il aurait dû et l'aurait souhaité. On n'ira pas jusqu'à dire que ça lui pèse, mais l'attaquant du FC Barcelone a fait passer un petit message ce dimanche : jouer à droite pour le bien de l'équipe, pourquoi pas ? Il l'a répété plusieurs fois, il est "au service du collectif" mais il se sent mieux et plus performant dans l'axe.

Deschamps s'est-il trompé face à la Hongrie ?

Euro 2020 Griezmann, la grandeur du don de soi et ses limites IL Y A 15 HEURES

"Vous me connaissez, c'est dans l'axe que je me sens mieux. J'ai du monde devant et derrière moi, je me sens plus libre, a-t-il expliqué en conférence de presse. C'est plus facile pour moi. Sur un côté, je peux rentrer sur mon pied gauche et essayer de trouver Karim ou Kylian. Mais je reste toujours au service du collectif".

Être plus en contact avec le ballon pourrait m'aider à mieux jouer et aider l'équipe aussi

Samedi après-midi, on ne l'a pas beaucoup vu rentrer dans l'axe en première période. On l'a vu former un duo insatisfaisant avec Benjamin Pavard, ce qu'il n'a pas non plus caché. Alors qu'il était censé bénéficier d'une liberté absolue, il n'en a pas fait usage. "Je ne suis pas un ailier qui reste ouvert et joue des 'un-contre-un", s'est-il justifié. Et c'est une fois revenu dans l'axe, après l'entrée d'Ousmane Dembelé, saluée par ses dires et qui a transformé le schéma de jeu, qu'il a trouvé la faille.

"Ma première période, je ne l'ai pas aimée. Je n'étais pas assez en contact avec le ballon sauf quand je suis entré à l'intérieur entre les lignes, a-t-il analysé. Lors de la seconde période, le terrain était moins sec, je me sentais plus libéré. J'ai aimé le fait d'être proche de la surface. Après, je n'ai pas joué mon meilleur match, je pense que je peux faire beaucoup mieux. Être plus en contact avec le ballon pourrait m'aider à mieux jouer et aider l'équipe aussi".

A-t-il discuté de son positionnement sur les phases offensives avec Didier Deschamps ? La réponse est oui. Mais là aussi, le Barcelonais se plie à ce qu'on lui demande. "On en a parlé. C'est le coach, il a tout gagné en tant que joueur et sélectionneur. Moi, je suis toujours au service du collectif, martèle-t-il. Tant que je suis sur le terrain, tout me va. (Didier Deschamps) pense que c'est mieux pour tout le monde d'être en 4-3-3 avec cette liberté de pouvoir rentrer dans l'axe. Il me fait commencer côté droit mais c'est à moi de trouver les espaces et de faire mal à l'adversaire." Conclusion de la vingtaine de minutes passée avec le joueur ce matin : Antoine Griezmann est au service du collectif. Mais il le servirait mieux dans l'axe. A bon entendeur.

Euro 2020 Deschamps avoue : "J'aurais pu sortir" Pavard si le défenseur avait "communiqué" sur son état IL Y A 35 MINUTES