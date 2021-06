Football

Euro 2020 - Après le "buzz" Cristiano Ronaldo, Yarmolenko et Lukaku "draguent" Coca

Suite et pas fin du feuilleton Coca à l'Euro 2020. Après Ronaldo, Pogba et Locatelli, ce sont Lukaku, Yarmolenko et Tcherchessov, le coach russe, qui ont relancé le buzz à leur manière.

00:00:56, il y a une heure