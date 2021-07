Douze millions de téléspectateurs ont suivi dimanche soir sur M6 le sacre de l'Italie à l'Euro face à l'Angleterre. La chaîne, qui retransmettait en clair ce match également diffusé sur le bouquet payant BeIN Sports, a rassemblé 11,8 millions de téléspectateurs et récolté une part d'audience de 52,8%, se hissant très largement en tête des audiences de la soirée. Selon M6, qui a enregistré un pic de 13,9 millions de téléspectateurs vers 23H, il s'agit de la meilleure audience pour un match hors équipe de France, toutes chaînes confondues, depuis 2018.

Un joli score pour la chaîne, qui dépasse allègrement ceux des demi-finales disputées la semaine dernière (8,5 millions de téléspectateurs pour Italie-Espagne sur TF1 et 7,2 millions pour Angleterre-Danemark sur M6). Cependant, l'audience de cette finale à rallonge, qui s'est achevée sur une séance de tirs au but, n'a pas égalé celle des matches disputés par les Bleus durant cet Euro, qui avait culminé le 28 juin à plus de 16 millions de téléspectateurs sur TF1 lors de leur élimination face à la Suisse en 8e de finale.

