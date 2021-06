Ils se sont jetés sur lui, comme un seul homme. Parce que la libération collective allait de pair avec celle d'un homme, dont on attend énormément et qui profitait là de la plus belle des scènes pour signer son retour statistique en équipe de France. La fête a été de courte durée. Un drapeau levé et Karim Benzema pouvait baisser les bras. Le 28e but en équipe de France, le premier depuis cinq ans et demi et celui qui lui aurait permis de revenir à la hauteur de Youri Djorkaeff, attendra encore un peu.

Il aurait pourtant ravi le principal intéressé, et ses partenaires. Lucas Hernandez en tête. "C'est un excellent joueur ainsi qu'une excellente personne et quelqu’un de très proche. Je l'admire comme footballeur et comme personne, quelqu'un de très proche, il va nous faire du bien pendant la compétition et il nous fait déjà beaucoup de bien, se réjouit le défenseur du Bayern. Il est important dans le groupe."

Ce but, Karim Benzema ne court pas éperdument après - même si l'on a toujours pas trouvé meilleur carburant pour les attaquants. Complètement intégré à cette équipe dont il n'a pas dénaturé l'ADN de 2018, le joueur du Real Madrid, au sortir d'une saison des plus accomplies individuellement parlant (23 buts en Liga et 6 en Ligue des champions), s'est mis au diapason de ses partenaires. On en avait eu un premier aperçu face au Pays de Galles (3-0) lors du premier match de préparation. On en a eu la preuve ultime face à l'Allemagne où lui, comme les autres, a passé la partie à s'accrocher et faire déjouer l'adversaire, avec une réussite certaine et une satisfaction pleine.

L'anomalie

Samedi face à la Hongrie et dans une configuration que l'on attend et imagine plus portée vers l'avant, Karim Benzema tentera de remonter le temps et effacer ce qui ressemble à une anomalie puisqu'il n'a jamais marqué en Championnat d'Europe des Nations, alors qu'il a trouvé la faille à trois reprises en Coupe du monde, dont il n'a disputé que l'édition 2014.

En 2008, à 21 ans tout mouillé, il était arrivé avec ses promesses et Raymond Domenech n'avait pas hésité à lui donner les clés du camion, dès le premier match, face à la Roumanie (0-0). Guère une réussite. Pas plus que son deuxième et dernier match de la compétition, face à l'Italie (0-2). KB19 avait pâti des errements d'une équipe qui n'en était déjà plus une. Et en avait pris plein la tronche, pour son comportement jugé inapproprié par certains de ses coéquipiers plus expérimentés. Surtout après la lourde défaite concédée face aux Pays-Bas (1-4). Il n'avait pas joué et pas aimé.

Karim Benzema et Kylian Mbappé (France) Crédit: Getty Images

Quatre ans plus tard, avec un sélectionneur différent et un statut tout autre, Benzema avait abordé la compétition bien dans ses baskets. Une phrase résumait bien son état d'esprit. "En ce moment, tout ce que je tente, je le réussis", avait-il lancé juste avant l'ouverture du tournoi. Devenu le co-leader de l'attaque tricolore avec Franck Ribéry, celui qui portait alors le numéro 10 semblait lancé comme une balle. A l'arrivée : quatre matches, zéro but. L'attaquant, se sentant parfois oublié dans le jeu, avait passé sa compétition à redescendre chercher des ballons qui n'arrivaient pas suffisamment souvent à son goût. Il avait beaucoup tenté, aussi. Mais s'était perdu.

Neuf ans après, la situation a changé. Parce que ce ne sont plus les mêmes coéquipiers, hormis Hugo Lloris. Parce que ce n'est plus le même Benzema et que cette nouvelle vie en bleu n'a jamais été aussi rassérénée. Après son penalty raté face aux Gallois, l'ancien Lyonnais avait d'ailleurs relativisé. "Tout le monde loupe des penalties. Trouve-moi un joueur qui ne va pas en louper un ! Ce n'est rien, c'est un match amical, je vais les travailler de plus en plus. Ce n'est pas un souci. Ce qui peut en être un, c'est de ne pas avoir d'occasions et de tirer zéro fois au but. Créer des occasions, être dans le tempo, ça c'est ce qu'il faut."

Dans le tempo de cette équipe de France, Benzema l'est complètement. Mardi en a donné la preuve, alors que le braquet était déjà important. Reste à marquer. Ce but qui le lancerait, ferait les affaires des Bleus, et ravirait ses coéquipiers, prédisposés à lui sauter une nouvelle fois dans les bras. Pour de vrai.

