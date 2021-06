N'allez pas lui dire que Karim Benzema a patienté treize ans et attendu son troisième tournoi continental pour, enfin, débloquer son compteur, il ne le supporterait pas. Il aurait surtout du mal à y croire, et nous avec lui. Du haut de ses 47 sélections et 17 buts en équipe de France, Kylian Mbappé n'a toujours pas marqué durant cet Euro. Il n'a pas démérité. Il a parfois dynamité. Mais il n'a pas scoré.

Sa meilleure occasion de le faire remonte à mercredi, face au Portugal (2-2). Lancé sur une autoroute par Paul Pogba, il a donné l'impression de freiner des quatre fers à l'orée de la surface de réparation et alors qu'on l'imaginait bien s'emmener le cuir, il a décidé de frapper instantanément. Un tir enroulé du droit qui n'a pas surpris Rui Patricio. Ce fut sa seule tentative de la rencontre.

Faut-il continuer à sacrifier le système pour le trio offensif ? "Si ça continue comme ça..."

Ligue 1 Il marche dans les pas fraternels : Ethan Mbappé signe un contrat d'aspirant au PSG 25/06/2021 À 17:34

A l'heure de retrouver la Suisse en huitièmes de finale du Championnat d'Europe, Kylian Mbappé est le seul de la triplette de devant à n'avoir pas trouvé le chemin des filets. C'est presque paradoxal tant il a été plus dangereux que ses deux partenaires de l'attaque bleue, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Le Madrilène a trouvé la faille face au Portugal, à deux reprises. Et le Barcelonais avait sauvé la mise des Bleus face aux Hongrois, durant un match où Mbappé avait beaucoup tenté mais mal ciblé (6 tirs, 1 cadré).

Le dynamiteur

A défaut de terminer le travail, le meilleur jeune du dernier Mondial essaie de dynamiter les défenses du mieux possible. Il provoque énormément depuis le début de cet Euro, ballon au pied. Il dribble énormément, aussi (17 fois en trois matches, 8 réussis). Et, s'il n'a pas marqué contre l'Allemagne (1-0), il aurait pu être l'heureux élu si Matts Hummels ne lui avait pas malencontreusement soufflé la politesse. Contre la Hongrie, Griezmann l'a poussée au fond, mais c'est de lui qu'est venue l'étincelle. Et contre le Portugal, il provoque le penalty du 1-1. Bref, Mbappé existe sur le terrain où il joue très haut et proche de Karim Benzema. Si l'entente entre les trois est largement perfectible, Mbappé n'est pas le plus emprunté du trio.

S'il a parfois donné l'impression de forcer les choses, comme avec ce coup franc qu'il a souhaité tirer face aux Hongrois, lui qui n'est pas un spécialiste de l'exercice, l'ancien Monégasque ne semble pas douter. Ce que confirme Presnel Kimpembe, absolument pas inquiet pour son partenaire du PSG. "La compétition n'est pas encore finie, tempère-t-il. Marquer ne sera pas un problème pour lui. Il est au service du collectif et de l'équipe et je pense que ça ne va pas tarder. Il s'est créé des occasions et ne les a pas mises au fond. Mais se les créer, c'est le plus important".

Petite année statistique

Avant d'affronter la Suisse, le Parisien reste sur une série de quatre matches sans marquer sous la tunique bleue. La dernière fois qu'il a fait trembler les filets, c'était à Nice face au Pays de Galles (3-0). Avant ça, il y avait eu ce mois de mars compliqué au sortir, pourtant, d'une séquence hivernale de choix avec le Paris Saint-Germain. Il n'avait pas su dupliquer ses perf' parisiennes en bleu. En 2021, on est donc à 1 but en 8 matches. Sa période la plus creuse statistiquement parlant, depuis ses premières capes.

En 2018, après une entame ratée face à l'Australie, il avait relevé le gant dès le Pérou. Pas forcément une immense prestation mais il l'avait poussée au fond du côté de Iekaterinbourg. Son compteur ouvert, le jeune Parisien avait passé la surmultipliée face à l'Argentine. A coup de courses et d'accélérations, il avait détruit la lourde défense sud-américaine et aidé les Bleus à se propulser en quart d'un Mondial qu'ils allaient remporter. Ah oui, l'Argentine, c'était en huitième de finale. Ça tombe bien.

Ecran géant, Michael Jackson, béton : voici l'Arena Nationala, où les Bleus vont défier la Suisse

Euro 2020 Mbappé sur le tireur de penalty : "J'ai entendu Griezmann en parler, mais le coach n'a rien dit…" 13/06/2021 À 14:57