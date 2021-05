Aymeric Laporte et l'équipe de France, une longue histoire qui se sera résumée à… quelques convocations, zéro sélection, un tweet amer et un Euro qu'il devrait disputer avec l'Espagne. L'information vient de l'autre côté des Pyrénèes : le défenseur de Manchester City aurait donné son accord à Luis Enrique pour rejoindre les rangs de la Roja, qui lui avait déjà fait de l'oeil par le passé. L'ancien défenseur de l'Athletic Bilbao avait déjà été proche de rejoindre l'Espagne, en 2016. Après l'Euro et alors que Didier Deschamps n'avait jamais fait appel à lui, Julen Lopetegui s'était entretenus. A l'époque, le joueur, hésitant, avait finalement repoussé les avances ibères.

Cinq ans plus tard, à 26 ans et sans aucune sélection au compteur, il semble Laporte a changé son fusil d'épaule. Selon Marca, Luis Enrique a demandé à la fédération espagnole de sonder le joueur pour l'intégrer possiblement à ses 26 le 21 mai prochain. La réponse du joueur aurait été positive. La fédé s'est donc tournée vers la FIFA pour le go final. Et l'Espagne a approuvé sa naturalisation espagnole.

Euro 2020 Deschamps et sa gestion du groupe : "Ils savent bien que c'est moi qui décide" HIER À 06:32

Plus d'infos à suivre...

Euro 2020 Placard, finale et préparation physique : Giroud et ce danger qui guette les Bleus 07/05/2021 À 15:55