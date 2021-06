Coup dur pour la Belgique et Timothy Castagne. Le latéral droit de 25 ans a percuté à pleine vitesse le milieu russe Daler Kuzyaev à la 26e minute de jeu samedi soir, lors de la victoire belge en Russie (0-3). Il a dû céder sa place à Thomas Meunier, l'ancien joueur du Paris SG, qui a été déterminant dans le succès belge avec un but et une passe décisive. Conduit à l'hôpital, Castagne a subi des examens qui ont révélé uneselon Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. Le joueur formé à Genk, qui évolue depuis un an en Premier League, à Leicester, disputait sa première grande compétition en sélection.