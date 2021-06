On ne lui parle pas d'âge et c’est franchement rafraîchissant. A 43 ans, Thierry Henry a troqué depuis quelques années déjà son costume de buteur pour celui d’entraîneur. Mais il a de beaux restes. La preuve avec cette séquence vidéo dévoilée ce dimanche par l’équipe nationale belge. Revenu dans le staff de Roberto Martinez après son passage en MLS, notamment pour accompagner les attaquants des Diables Rouges, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus s’est illustré sur une séquence folle : un coup franc direct botté du gauche qui a terminé sa course dans la lucarne. Le tout sans élan, ou presque.

Un geste magnifique terminé par une absence de célébration digne de ses plus grandes années. Hilare, Romelu Lukaku est venu féliciter son coach. Mais Kevin De Bruyne ne l’entendait pas forcément de cette oreille. Avec le sourire, le milieu belge a semblé dégoûté face à tant de facilité. "C’est le résultat pour lequel on s’entraîne depuis une heure et demie, a rigolé le milieu de Manchester City. On en a marqué quelques-uns… Mais lui arrive avec son pied gauche et nous tue tous. Et on a match demain, en plus. Le mec est retraité depuis dix ans et il bat mon pays entier… Est-ce qu’il peut entrer en jeu ? ". Une séquence très sympa à revivre en vidéo ci-dessous.

Premier League "Redonner au club son ADN" : Henry évoque son implication dans le projet de rachat d'Arsenal 04/05/2021 À 07:17

Championship Swansea va boycotter les réseaux sociaux une semaine pour protester contre le racisme 08/04/2021 À 13:41