On aurait pu s'attendre à une polémique, ou une réponse piquante de la part de Sergio Ramos. Grand absent de la liste de Luis Enrique pour le prochain Euro, le défenseur de 35 ans a réagi à cette non-sélection, expliquant les raisons de son forfait et exprimant son soutien à toute la sélection pour l'Euro à venir.

Les choses ne fonctionnent pas toujours comme on le souhaiterait

Dans une longue série de tweets, le capitaine du Real Madrid a expliqué ne pas être remis totalement de sa blessure au tendon, qui l'a éloigné des terrains depuis mars. "Je me suis battu chaque jour corps et âme pour être à 100% avec le Real Madrid et la sélection nationale, mais les choses ne fonctionnent pas toujours comme on le souhaiterait", a-t-il notamment partagé.

Euro 2020 Enorme surprise en Espagne : Sergio Ramos absent de la liste pour l'Euro, Laporte présent IL Y A 3 HEURES

Le défenseur de 35 ans, qui ratera pour la première fois depuis 2004 une compétition avec la sélection espagnole, est également revenu sur sa fin de saison mouvementée, et sur le comportement à adopter pour la suite : "Ca me touche de ne pas avoir pu aider davantage mon équipe et de ne pas jouer pour l'Espagne, mais dans ce cas, la meilleure chose à faire est de se reposer, récupérer complètement et revenir l'an prochain comme nous avons toujours fait. Ca fait mal de ne pas représenter son pays, mais je me dois d'être honnête et sincère".

C'est donc un coup dur pour la Roja, avec l'absence de son capitaine, que la première sélection d'Aymeric Laporte ne vient que partiellement combler. Pour Sergio Ramos, aucune rancoeur, et un soutien total à Luis Enrique et son effectif : "Je souhaite bonne chance à tous mes coéquipiers et j'espère que nous ferons un grand Euro. Je serai un fan de plus encourageant depuis chez moi. Merci à tous et vive l'Espagne !"

Euro 2020 "Depuis ce jour-là, je ne suis plus le même" : Deschamps raconte le traumatisme du tag de sa maison HIER À 10:12