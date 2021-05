On commence doucement à rentrer dans le vif du sujet. Mercredi, jour du rassemblement des Bleus avant l'Euro 2020, Didier Deschamps a donné sa première conférence de presse. Le sélectionneur n'a pas évité les questions sur Karim Benzema. D'entrée de jeu, il a été invité à donner ses impressions sur le retour de l'attaquant du Real Madrid, après cinq ans d'absence. "C'est un non-événement, a-t-il assuré. Que ça intéresse à l'extérieur oui, il est heureux d'être là."

Il a retrouvé ses marques aussi et avec les 21 autres joueurs qui sont là, a commenté Deschamps. Il sait qu'il vient dans un groupe qui se connaît. Il a sa place." Et concernant ce fameux entretien des deux hommes qui a abouti et ce come-back inattendu ? "Karim a dit ce qu'il avait ressenti, j'ai dit ce que j'avais ressenti aussi, a balayé le sélectionneur. Je comprends que vous vouliez des détails, mais ça ne viendra pas de moi." Benzema est arrivé ce mercredi à Clairefontaine , peu après midi. ", a commenté Deschamps.." Et concernant ce fameux entretien des deux hommes qui a abouti et ce come-back inattendu ? ", a balayé le sélectionneur.

Pourquoi Deschamps a-t-il autant tardé à rappeler Benzema ?

Le mercato ? "Au joueur de bien vivre ça"

Le retour de Benzema n'a certainement pas fini d'alimenter les conversations. Le mercato pourrait lui aussi devenir l'un des grands sujets de de discussion autour des Bleus. Certains joueurs de l'équipe de France sont susceptibles de connaître un été agité, notamment Kylian Mbappé, et cela pourrait avoir des conséquences la vie de groupe des Tricolores. Deschamps peut espérer que tout soit réglé avant le début du tournoi. "Dans l'idéal, pour la tranquillité, ça serait le mieux", a-t-il reconnu, sans attendre de miracle pour autant.

"Ce n'est jamais le cas, a assuré le sélectionneur. Il y a toujours une fenêtre, une ouverture possible. Cela a été le cas pour certains d'entre eux pendant la Coupe du monde en Russie. Après, au joueur de bien vivre ça, tout au plus je vais leur donner un avis. Mais une position radicale et que ce soit réglé, c'est impossible. Après, quand on est dans la compétition, oui, la tranquillité, la sérénité, c'est quelque chose d'important mais on n'est pas à l'abri d'avoir une décision prise après le début de la compétition." Deschamps sait les contraintes que cela représente. Mais il a eu le temps d'apprendre à vivre avec.

