C'est une très belle entrée en matière réalisée par l'équipe de France à l'Allianz Arena de Munich mardi, face à la Mannschaft. Solides, sereins, les Bleus ont maitrisé les assauts allemands pour conserver leur petit but d'avance et prendre trois points précieux dans la course à la qualification. Une victoire lors du deuxième match de poule face à la Hongrie samedi (15 heures) assurerait presque aux joueurs français de voir les huitièmes de finale.

"France-Allemagne 2021, plus fort que France-Belgique 2018"

L'équation est simple : si l'équipe de France bat la Hongrie, et que lors du match de 18 heures le même jour, l'Allemagne ne bat pas le Portugal, les Bleus seront assurés d'être qualifiés pour les phases finales de l'Euro 2020. Et si la France s'impose mais que la Mannschaft fait de même, Pogba et sa troupe devraient tout de même être à l'abri : avec six points au compteur, l'équipe de France est quasi assurée de faire partie des meilleurs troisièmes à l'issue des phases de poule.

Euro 2020 Kimmich et l'Allemagne l'ont mauvaise : "Nous n'avons pas été la plus mauvaise équipe" IL Y A UNE HEURE

Si la France bat la Hongrie et que...

Le Portugal bat l'Allemagne Le Portugal et l'Allemagne font nul L'Allemagne bat le Portugal 1. Portugal : 6 points 1. France : 6 points 1. France : 6 points 2. France : 6 points 2. Portugal : 4 points 2. Portugal ou Allemagne selon les scores : 3 points 3. Allemagne ou Hongrie selon les scores : 0 point 3. Allemagne : 1 point 3. Portugal ou Allemagne selon les scores : 3 points 4. Allemagne ou Hongrie selon les scores : 0 point 4. Hongrie : 0 point 4. Hongrie : 0 point

Euro 2020 Finlande-Russie, Turquie-Galles et Italie-Suisse : Nos pronos avec MPP IL Y A 9 HEURES