C'est au quatorzième étage de l'hôpital Ringshospitalet de Copenhague que Christian Eriksen, entouré notamment de sa compagne et ses parents, se remet doucement de ce terrible samedi après-midi, où l'international danois a été victime d'un malaise cardiaque lors du premier match de sa sélection face à la Finlande. "Il était parti. On a pratiqué un massage cardiaque, c'était un arrêt cardiaque", a confié le médecin du Danemark, Morten Boesen, en conférence de presse dimanche. Revenu "de la mort", le joueur de l'Inter est un miraculé.

On veut comprendre ce qu'il s'est passé

"Je l'ai eu hier (dimanche), il allait bien, a révélé son agent Martin Schoots, son agent, à La Gazzetta dello Sport ce lundi. Il rigolait et était de bonne humeur. On veut comprendre ce qu'il s'est passé, lui aussi : les médecins font des examens approfondis, il faudra du temps." Le téléphone rempli de messages, Eriksen est "heureux" car il "a compris tout l'amour qu'il a reçu", poursuit son agent. "Il en a eu du monde entier. Il est resté très touché des messages reçu par tout l'environnement de l'Inter Milan : pas seulement ses coéquipiers, mais aussi les tifosi. Lui et sa famille tenaient à dire merci à tout le monde. "

Et maintenant ? "Il doit seulement se réposer, répond son agent. Il restera en observation ce lundi et même mardi. Dans tous les cas, il veut aller supporter ses coéquipiers contre la Belgique". Selon La Gazzetta dello Sport, les causes de ce malaise cardiaque n'ont pas encore été déterminées. Le quotiden précise toutefois que l'hypothèse d'une crise d'épilepsie est écartée.

