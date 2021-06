Football

EURO 2020 - Cinq blessures en cinq jours : comment le climat s'est subitement alourdi autour des "

EURO 2020 - L'entraînement de l'équipe de France a tourné au cauchemar jeudi avec les blessures de Thomas Lemar et de Marcus Thuram qui viennent s'ajouter à celles d'Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Lucas Digne. Maxime Dupuis et Martin Mosnier ont assisté à ce moment et vous racontent en détail ce qu'il s'est passé. Retrouvez l'intégralité du FC Stream Team en podcast.

00:05:51, il y a une heure