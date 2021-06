Groupe A

Le classement

Equipes Points Buts pour Buts contre Diff 1. Italie 6 6 0 +6 2. Pays de Galles 4 3 1 +2 3. Suisse 1 1 4 -3 4. Turquie 0 0 5 -5

Euro 2020 Griezmann, la grandeur du don de soi et ses limites IL Y A 2 HEURES

Les affiches de la dernière journée

Italie - Pays de Galles (dimanche, 18h00)

Suisse - Turquie (dimanche, 18h00)

La situation

L'Italie est d'ores et déjà qualifiée pour les 8es de finale. Un nul face au Pays de Galles lui suffira pour assurer la première place. Les Gallois seront assurés de terminer à l'une des deux premières place avec une victoire ou un nul, si la Suisse ne bat pas la Turquie dans le même temps. La Suisse peut encore prendre la deuxième place. Mais pour cela, il faut qu'elle batte la Turquie, que le Pays de Galles perde contre l'Italie et qu'elle comble ses cinq buts de retard à la différence de buts. Les Turcs doivent impérativement battre la Nati pour garder une chance de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Groupe B

Le classement

Equipes Points Buts pour Buts contre Diff. 1. Belgique 6 5 1 +4 2. Russie 3 1 3 -2 3. Finlande 3 1 1 0 4. Danemark 0 1 3 -2

Les affiches de la dernière journée

Finlande - Belgique (lundi, 21h00)

Russie - Danemark (lundi, 21h00)

La situation

La Belgique tient d'ores et déjà son billet pour les huitièmes et terminera en tête du groupe avec un nul ou une victoire contre la Finalnde. La Russie sera automatiquement qualifiée si elle bat le Danemark, ou en cas de nul si la Finlande ne bat pas la Belgique. La Finlande sera elle aussi qualifiée si elle bat la Belgique, ou si elle fait un nul et que la Russie perd dans le même temps face aux Danois. Le Danemark peut encore accrocher l'une des deux premières places, mais il faut au moins qu'elle batte la Belgique et que la Finlande perde contre la Russie. Tout se jouera alors à la différence de buts.

Benzema, le poids trop lourd du maillot bleu ? "On est loin du Benzema du Real"

Groupe C

Le classement

Equipes Points Buts pour Buts contre Diff. 1. Pays-Bas 6 5 2 +3 2. Ukraine 3 4 4 0 3. Autriche 3 3 3 0 4. Macédoine du Nord 0 2 5 -3

Les affiches de la dernière journée

Ukraine - Autriche (lundi, 18h00)

Pays-Bas - Macédoine du Nord (lundi, 18h00)

La situation

Les Pays-Bas sont non seulement qualifiés pour les 8es, mais aussi assurés de terminer à la première place. L'Ukraine sera deuxième en cas de victoire ou de nul face à l'Autriche. Les Autrichiens doivent battre les Ukrainiens pour prendre la deuxième place. La Macédoine du Nord est éliminée.

Deschamps s'est-il trompé d'hommes face à la Hongrie ?

Groupe D

Le classement

Equipes Points Buts pour Buts contre Diff. 1. République tchèque 4 3 1 +2 2. Angleterre 4 1 0 +1 3. Croatie 1 1 2 -1 4. Ecosse 1 0 2 -2

Les affiches de la dernière journée

République tchèque - Angleterre (mardi, 21h00)

Croatie - Ecosse (mardi, 21h)

La situation

La République tchèque terminera en tête si elle ne perd pas contre l'Angleterre. En cas de défaite, elle sera deuxième si l'Ecosse s'incline devant la Croatie. Et troisième si elle s'incline et que les Croates battent les Ecossais en comblant leur retard à la différence de buts. L'Angleterre n'a besoin que d'un nul face aux Tchèques pour se qualifier, mais elle tiendra automatiquement son billet si l'Ecosse ne gagne pas. Elle sera troisième avec une défaite et une victoire écossaise sur un écart suffisant pour la dépasser à la différence de buts.

La Croatie doit impérativement gagner pour prendre la troisième place, mais elle peut aussi terminer deuxième si elle refait son retard sur les Tchèques à la différence de buts. Même scénario pour l'Ecosse, qui doit gagner pour terminer troisième et peut prendre la deuxième place à l'Angleterre si elle comble son retard à la différence de buts.

Rabiot, Pogba, Pavard : Qu'est-il arrivé aux héros de Munich ?

Groupe E

Le classement

Equipes Points Buts pour Buts contre Diff. 1. Suède 4 1 0 +1 2. Slovaquie 3 2 2 0 3. Espagne 2 1 1 0 4. Pologne 1 2 3 -1

Les affiches de la dernière journée

Suède - Pologne (mercredi, 18h00)

Slovaquie - Espagne (mercredi, 18h)

La situation

La Suède sera assurée de terminer en tête du groupe en cas de victoire face à la Pologne et sera qualifiée tant qu'elle ne perd pas, et troisième en cas de défaite. La Slovaquie sera qualifiée en cas de victoire, ou de nul si la Suède ne perd pas. L'Espagne doit battre la Slovquie pour passer. En cas de nul, elle finira troisième seulement si la Pologne s'incline. Elle sera quatrième et éliminée si elle ne s'impose pas et si la Pologne bat la Suède. Les Polonais seront deuxièmes en cas de victoire et s'il y a un vainqueur dans le match Suède-Pologne.

Alvaro Morata se prend la tête face à la Pologne Crédit: Getty Images

Groupe F

Le classement

Les affiches de la dernière journée

Allemagne - Hongrie (mercredi, 21h)

France - Portugal (mercredi, 21h)

La situation

La France sera en huitièmes si elle ne perd pas contre le Portugal ou s'il n'y a pas de vainqueur entre l'Allemagne et la Hongrie. Elle terminera en tête du groupe si elle s'impose ou en cas de nul, mais seulement si les Allemands ne battent pas les Hongrois. Si elle perd et que la Hongrie s'impose, la deuxième place se jouera à la différence de buts. L'Allemagne sera qualifiée en cas de victoire ou si la France ne perd pas. Elle terminera première si elle gagne et que la France ne gagne pas.

Le Portugal sera qualifié en cas de victoire ou de match nul, mais seulement à condition que l'Allemagne s'incline dans le même temps. Il peut même terminer en tête du groupe s'il gagne et que l'Allemagne ne s'impose pas. En revanche, s'il perd et si l'Allemagne perd, il sera quatrième et éliminé. Enfin, la Hongrie sera deuxième et qualifiée avec une victoire contre l'Allemagne conjuguée à une défaite du Portugal contre la France.

Didier Deschamps face à la Hongrie Crédit: Getty Images

Euro 2020 Encore maladroite, l'Espagne continue son surplace IL Y A 3 HEURES