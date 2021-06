Rarement un premier tour aura été aussi "pluriel" pour l'équipe de France. Mardi dernier, elle avait commencé par maîtriser les débats dans les grandes largeurs en Allemagne (1-0), avant de décevoir face à la Hongrie (1-1) puis d'évoluer sur courant alternatif, ce mercredi face au Portugal (2-2). A l'arrivée, les Tricolores terminent à la première place du groupe de la mort, avec cinq points. Ce qui ressemble à une mission accomplie, même si tout le reste n'est pas encore parfait.

Jules Koundé, titulaire pour la première fois de sa carrière en équipe de France, a surtout retenu la face comptable de cette première phase. "Je retiens le fait de terminer premier. On aurait aimé gagner ce match mais l'objectif fixé est atteint, a-t-il lancé. Avant d'ajouter, tout de même : on est encore en train de monter en rythme, de trouver les automatismes. On est convaincu qu'on peut améliorer des choses, mais on est une équipe difficile à manœuvrer, difficile à jouer car on est invaincus. Il faut ajouter des automatismes pour être plus conquérants et faire encore plus mal."

Diogo Jota et Jules Koundé lors de France-Portugal à l'Euro 2020 Crédit: Getty Images

Euro 2020 L'antisèche : Les Bleus savent où ils vont mais on ne sait pas encore qui ils sont IL Y A 2 HEURES

Mercredi soir, les Bleus ont fait mal grâce aux coups de patte de Paul Pogba et à la finition de Karim Benzema. Le Français a marqué ses premiers buts à l'Euro et s'est fait beaucoup de bien. Au rayon des choses positives, il faut évidemment ranger cet élément-là. Un Benzema qui marque, ça peut servir. Et si jamais l'attaque bleue finit par trouver la bonne carburation, ça pourrait faire mal. Et ceci, dès le match face à la Suisse, lundi à Bucarest ? Ce serait le bon moment.

Didier Deschamps, lui, a reconnu que tout n'était pas parfait après ce drôle de premier tour. Mais ce qui est pris n'est plus à prendre. Et c'est là l'essentiel à ses yeux. "Ils me font très souvent plaisir, a-t-il confié en parlant de ses joueurs. Les matches sont compliqués pour tout le monde, on a bien vu le résultat de l'Allemagne face à la Hongrie. On finit premier dans un groupe compliqué. On a eu un match qui est parti dans tous les sens. On peut éviter les penalties même si ça fait partie du jeu." DD a aimé le combat et le "don de soi, fondamental".

Et le bilan, alors ? "Je vous laisse le tirer. Le bilan comptable est là, on finit premier. D'autres équipes ont pu dégager une meilleure impression que la nôtre. Mais une nouvelle compétition va commencer. Avoir gagné contre l'Allemagne (1-0) a été très important pour nous. Avoir pris ce point dans un contexte particulier contre la Hongrie (1-1) nous a offert avant ce match la qualification. On a eu trois matches différents, à haute intensité. Mais l'état d'esprit est là."

Euro 2020 Les notes : Le récital de Pogba, la renaissance de Benzema IL Y A 2 HEURES