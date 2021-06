Le milieu de terrain danois Christian Eriksen, victime d'une attaque cardiaque durant le match Danemark-Finlande samedi, a dit "aller bien malgré les circonstances", dans un message publié sur son compte Instagram. "Je dois encore faire des examens à l'hôpital mais je me sens bien", a-t-il écrit sous une photo de lui souriant, le pouce en l'air, sur son lit d'hôpital.

"Un grand merci pour vos doux et gentils soutiens et pour vos messages venus du monde entier. Ça veut dire beaucoup pour moi et ma famille (...) Maintenant, je vais encourager mes coéquipiers pour les prochains matchs du Danemark. Jouez pour tout le pays !", a ajouté le milieu de terrain.

