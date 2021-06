Football

EURO 2020 - "Si on veut le Kanté de Chelsea, il faut titulariser Tolisso"

EURO 2020 - Une des dernières incertitudes avant France-Allemagne concernen le milieu de terrain de l'équipe de France. Qui sera aligné aux côtés de Paul Pogba et N'Golo Kanté ? Corentin Tolisso et Adrien Rabiot sont en balance. Maxime Dupuis et Martin Mosnier font le point. Retrouvez l'intégralité de l'émission FC Stream Team en podcast.

00:05:27, il y a une heure