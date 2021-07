La Nazionale reviendra à Wembley dimanche. Opposée à l'Espagne dans la première demi-finale de l'Euro, l'Italie a souffert dans le jeu mais s'en est sortie aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.). Elle avait toutefois su ouvrir le score en contre grâce à Chiesa (60e) puis Morata a égalisé (80e). Le buteur espagnol a échoué dans la séance fatidique et Jorginho a pu envoyer les siens en finale pour tenter de remporter un titre qui leur échappe depuis 1968. Ce sera contre l'Angleterre ou le Danemark qui s'affrontent mercredi.

Comme prévu, Italiens et Espagnols se sont livrés un long et beau combat sur la pelouse londonienne et devant 60 000 spectateurs ravis. La très attendue bataille du milieu de terrain a cependant vite tourné à l'avantage de la Roja. Au bout de seulement dix minutes, le si convaincant trio italien Jorginho-Verratti-Barella a dû reculer face à l'impeccable maîtrise de Busquets, Pedri et Koke. L'Espagne a confisqué le ballon et plus grand chose n'a fonctionné pour son adversaire dont le pressing est devenu totalement inefficace.

Une Roja dominatrice

Mise à contribution, l'arrière-garde transalpine a eu chaud quand Pedri a servi Oyarzabal au point de penalty mais celui-ci a raté son contrôle (13e). Elle a aussi soufflé en voyant Ferran Torres tirer à côté de la cible (15e). Dani Olmo, lui, a mieux visé mais Donnaruma veillait devant sa cage (25e). A l'autre bout du terrain, son homologue espagnol Unai Simon s'était montré moins inspiré dans une sortie loin de sa cage mais avait pu compter sur sa défense contenir Insigne, Immobile et Barella (21e).

A l'image d'Oyarzabal qui a trop enlevé sa reprise dans la surface adverse (39e), les attaquants espagnols se sont montrés imprécis et la Roja a bien failli se faire surprendre juste avant la pause quand Emerson, remplaçant de Spinazzola lancé par Insigne, a envoyé son tir en angle fermé sur la transversale (45e). A la mi-temps, l'Italie n'avait décoché que cet unique tir contre 5 pour 1 cadré côté espagnol. Les hommes de Luis Enrique ont confirmé leur domination à la reprise mais leurs adversaires ont mieux résisté et les débats se sont intensifiés jusqu'à l'ouverture du score en contre de Chiesa sur une jolie frappe enroulée (1-0, 60e).

Morata héros malheureux

L'Espagne a vite réagi mais Oyarzabal (65e) et Olmo (67e) sont restés maladroits alors que Berardi, entré en jeu et lancé par le bouillant Chiesa, est allé buter sur Unai Simon (68e). A force de pousser, les champions d'Europe 2008 et 2012 ont fini par percer le bloc adverse en passant dans l'axe et Morata est allé ajuster Donnarumma pour égaliser (1-1, 80). L'attaquant de la Juventus a signé son 3e but dans la compétition en prenant le dessus sur ses coéquipiers en club Bonucci et Chiellini qui ont dû puiser dans leurs ressources.

Après contre la Croatie en 8e de finale (5-3 ap) et celle face à la Suisse en quart (1-1, 1-3 tab), l'Espagne a enchaîné une troisième prolongation. Elle a pourtant conservé le contrôle du jeu et mis le feu dans la surface adverse (98e et 101e). Ce fut moins net dans la seconde partie de cette demi-heure supplémentaire car l'Italie cherchait à se projeter rapidement vers l'avant. Laporte, Pau Torres et les défenseurs de la Roja ont tenu et les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. Si Locatelli et Olmo ont échoué, les tireurs suivants ont tous marqué jusqu'à Morata, quatrième tireur espagnol, tandis que Jorginho n'a pas tremblé. Même moisn séduisante que lors de ses précédents matches, l'Italie continue plus que jamais de rêver.

