Euro 2020 - Equipe de France : Antoine Griezmann est-il trop gentil avec Kylian Mbappé ?

FC STREAM TEAM - Face à la Hongrie ce samedi, Antoine Griezmann a laissé Kylian Mbappé tirer un coup france qui semblait pour lui. Doit-il plus s'imposer face à Mbappé ou s'imposer tout court ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier analysent les relations entre les deux joueurs et débriefent la conférence de presse du milieu français.

00:07:49, il y a 38 minutes