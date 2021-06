Les Tricolores ont effectué leur premier entrainement sur le sol hongrois, jeudi. Un entraînement sur la pelouse du Stade Nándor Hidegkuti, du nom de l'ancien international, vice-champion du monde en 1954. Cette séance a huis clos a été marquée par l'absence d'un joueur : Kingsley Coman, autorisé à rejoindre sa compagne. Cette dernière doit accoucher dans les heures à venir.

Quatre autres internationaux n'ont pas pris part aux exercices classiques effectués sous la houlette du staff tricolore : Raphaël Varane, Karim Benzema, Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe. Les deux Madrilènes, le Turinois et le Parisien se sont contentés de courir autour du terrain tandis que le reste du groupe s'adonnait à un toro ou, plus tard, des exercices de frappes au but, de coups francs précisément en ce qui concerne la triplette Pogba, Mbappé et Griezmann. Les trois hommes ont d'ailleurs fait preuve d'une efficacité des plus relatives.

A deux jours du deuxième match des Bleus face à la Hongrie, Didier Deschamps n'a pas procédé à une mise en place tactique. Il aura encore ce vendredi pour le faire. A moins qu'il juge que cela n'est pas complètement opportun. Mardi, à l'Allianz-Arena, ses joueurs étaient plutôt bien en place.

