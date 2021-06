En France, on est habitué au débat qui, curieusement, s'éteint de lui-même quand les Bleus viennent à en découdre avec les meilleures nations, du monde ou du continent. A savoir au Mondial et à l'Euro. Ça aussi, c'est peut-être la patte Deschamps, celle de l'efficacité. Dans l'Hexagone, c'est entre deux rendez-vous majeurs que des voix s'élèvent pour regretter un manque d'allant, en oubliant souvent que les Tricolores se nourrissent à la compétition, pas à ses préliminaires.

Mardi soir, la France et l'Europe ont assisté à la démonstration de force des Bleus, face à l'Allemagne (1-0). Les champions du monde ont tout verrouillé à double tour et, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça en chagrine certains. On a fait le tour des rédactions d'Eurosport pour en avoir le cœur net. Ou pas.

Euro 2020 "Rabiot et Benzema, symboles de la sérénité et de l'exceptionnelle unité des Bleus" IL Y A 14 HEURES

A tout seigneur, tout honneur, on a commencé par les Allemands qui, eux, se sont frottés à la bête. Verdict ? "Il n'y a pas de discussion possible : la France est à ce stade la meilleure équipe d'Europe. Ils ont tout : le jeu et une mentalité de 'football de rue'. Et en plus de leurs compétences techniques et tactiques, les Français sont extrêmement intelligents. On dirait un peu les Italiens des années 80 et du début des années 90", juge Thomas Janz, qui reste quand même un peu sur sa faim. Pourquoi ? "Il me semble qu'ils pourraient jouer beaucoup mieux..." Entendez par là : être plus spectaculaires.

"Jouer ce type de football avec une équipe aussi ridiculement talentueuse qui devrait aimer jouer un football créatif et fluide… Ce serait génial s'ils se donnaient à fond et battaient l'Allemagne 5-0 la prochaine fois. Avec ces joueurs, ils devraient être capables de le faire. Avec cet entraîneur, ils n'y parviendront pas", Jules Huijnen, journaliste néerlandais, n'y va pas par quatre chemins : il trouve ce bleu trop pâle.

Le conservatisme est inévitable

L'avis est partagé par l'Espagne, biberonnée à l'esthétisme de sa sélection au tournant des années 2010. "La France est évidemment l'équipe nationale la plus forte du monde, joueur par joueur et ligne par ligne, c'est l'équipe nationale la plus complète depuis un certain temps", estime Felix Martin. Mais, lui aussi, garde la main sur le frein : "Le sentiment ici est que la France n'a pas été aussi brillante que ça en 2018 et pas plus contre l'Allemagne".

"Rabiot et Benzema, symboles de la sérénité et de l'exceptionnelle unité des Bleus"

"La France peut-elle mieux jouer ? Bien sûr. Mais en football on ne retient que celui qui gagne, assure Alessandro Brunetti, confrère d'Eurosport Italie. Regardez l'Italie : c'est nouveau pour nous d'avoir une équipe qui joue bien au football. Historiquement nous avons toujours eu des formations plus fortes quand on s'appuyait sur l'axiome grande défense et belles contre-attaques. Nous avons gagné quatre Coupes du monde comme ça". Et, a priori, personne ne s'en plaint de l'autre côté des Alpes.

Finalement, la voix de la raison vient de l'autre côté de la Manche. Peut-être parce que les Anglais n'ont pas gagné depuis longtemps et qu'il se rendent compte de l'ampleur de la tâche et de l'accomplissement réussi par Didier Deschamps à la tête des Bleus. "Sauf quelques exceptions à la règle, le football international n'a pas le temps de mettre en place des équipes brillantes, créatives, divertissantes et performantes. Le conservatisme est donc inévitable, explique Tom Adams, d'Eurosport Angleterre. On ne gagne plus les tournois internationaux en étant l'équipe la plus fluide et la plus offensive. Et aujourd'hui, la France est solide mais avec des joueurs comme Pogba, Griezmann, Benzema et surtout Mbappé font que la France possède le meilleur des deux mondes : solidité et spectacularité."

Euro 2020 Cinq matches sans encaisser de but : Lloris est protégé par un mur en béton armé IL Y A 14 HEURES