Lundi 14 juin. Veille de France - Allemagne. Au cœur de l'Allianz-Arena, Didier Deschamps et son staff dirigent le dernier entraînement des Bleus, à huis clos. Séance classique qui, au grand dam des indiscrets, se conclut sans mise en place tactique. Aucune opposition et jeu de chasuble entre l'équipe des titulaires et celle des remplaçants. Cinq jours après, à la veille de France - Hongrie, scénario inversé. Mise en place tactique mais… avec un panachage des titulaires et remplaçants et donc une lecture compliquée des intentions du sélectionneur des Bleus.

Ce mardi 20 juin, on ne sait pas encore ce que décidera DD. Une chose est certaine, ce sera dans le cadre "fortifié" du stade Nándor Hidegkuti que le patron des Bleus décidera de la marche à suivre et de réaliser - ou non - la mise en place tactique. Une mise en place tactique, d'ailleurs, est-ce bien indispensable à la veille d'une rencontre ? On sait que les sélections sont devenues les parents pauvres du football international et que le temps dont les sélectionneurs bénéficient est toujours un peu plus court. Demandez donc à Didier Deschamps. "Avant la Coupe du monde 2014, j’ai eu 30 jours de préparation. Aujourd'hui, j’en ai 20", nous confiait-il avant le coup d'envoi du tournoi. Mais cette courte répétition suffit-elle à rattraper le temps perdu ?

Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire

Pour René Girard, ancien adjoint de Roger Lemerre chez les Bleus entre 1998 et 2002, s'y coller la veille d'un match n'est pas forcément indispensable. Surtout lorsque le groupe a le profil de celui des Bleus de 2021 : "Quand on regarde le choix des garçons, ils jouent tous dans des grands clubs. L'aspect tactique, ils le maitrisent très bien grâce aux matches de préparation. Ça sert pour mettre en place des schémas".

Est-il possible de se passer de mise en place tactique à la veille d'un grand rendez-vous ? La réponse est oui. "Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, répète-t-il. Quand tout le monde sait où il va, je ne dirais pas que c'est inutile mais on en a moins besoin. Néanmoins, ça peut servir quand on a un doute, quand on veut appuyer sur quelque chose pour gêner l'adversaire. Il peut y avoir un joueur ou deux avec des tâches spécifiques, plus pointes…"

Pedretti : "Donner des repères aux joueurs, c'est mieux sur la pelouse"

Il y a ceux qui aiment la mise en place. Ceux qui y goûtent moins. Ancien international français (22 sélections), vainqueur de la Coupe des Confédérations 2003 et retenu pour l'Euro 2004, Benoit Pedretti n'a jamais été opposé à cet exercice spécifique. Il le trouve d'ailleurs plutôt utile. Et pas forcément pour les raisons qui viennent automatiquement à l'esprit. "C'est utile pour dévoiler le onze de départ à son groupe. Il y a des entraineurs qui préfèrent la donner à trois heures du match mais ça peut perturber certains joueurs. Le dire en amont, c'est donner confiance à certains et atténuer la déception des autres. Un titulaire qui est sorti peut faire la gueule. L'entraineur a alors le temps d'en discuter le lendemain avec l'intéressé. C'est autant tactique que mental", juge l'ancien Sochalien.

Sur le plan du jeu, "c'est une répétition durant laquelle on ne réinvente rien". Néanmoins, "donner des repères aux joueurs, c'est mieux sur la pelouse. Parce que sur le tableau blanc ça marche toujours, sur le terrain pas tout le temps". La tâche de Didier Deschamps et des autres techniciens est complexifiée par les éléments extérieurs, en particulier la presse. Parce que toute mise en place tactique est connue et décortiquée, à peine les joueurs passés sous la douche.

"A ce niveau, il est possible de la zapper mais si Didier Deschamps veut tenter un coup, il est quasiment obligé de ne pas la faire parce que vous, les journalistes, allez tout savoir, analyse Pedretti. C'est un mouvement de balancier : tu vas gagner en surprise, ce que tu vas perdre de l'autre en termes de mise en place. On devrait faire comme au rugby, dévoiler les compos en amont. On est l'équipe de France, on ne devrait pas avoir peur de la dévoiler."

