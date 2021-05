Il revient. Et cette fois pour de bon. Après cinq ans et demi d'éloignement, Karim Benzema fait son grand retour en équipe de France. Comme annoncé par plusieurs sources depuis mardi matin, Didier Deschamps a décidé de rappeler l'attaquant du Real Madrid en vue de l'Euro 2021, dont la liste de 26 joueurs a été dévoilée dans la soirée . Mais c'est bien évidemment le nom de Benzema qui est sur toutes les lèvres depuis.

Il n'a jamais posé de problèmes

Jean-Michel Aulas, son ancien président à l'OL, a été l'un des premiers à réagir à cette annonce. "Karim, nous sommes tous fiers de toi, tu es un enfant de l’OL, de Lyon, tu n’as jamais abandonné pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, à tes côtés nous décrocherons l’Europe", a écrit le patron des Gones sur Twitter, lui qui garde un lien très particulier avec son ancien attaquant.

"Ça va être un plaisir de retrouver un joueur de la dimension de Karim Benzema", a réagi de son côté Benjamin Pavard dans une interview à Europe 1, visiblement très heureux à l'idée d'évoluer aux côtés du joueur madrilène. "Je suis très content que ces deux hommes se réconcilient, qu'il y ait la paix entre eux. J'ai toujours à peu près souhaité que cela se termine comme cela, vous le savez bien. C'est un vrai bonheur", a expliqué de son côté Noël Le Graët, le patron de la Fédération française.

Mbappé est en feu

"J'ai toujours respecté le choix de Didier, qui a des résultats incontestables. Cela n'a jamais été un sujet de fâcherie entre nous", a-t-il ajouté. Avant de conclure : "Didier a fait preuve d'une grande intelligence. Et Benzema est tellement fort sur toute la saison... Sportivement, c'est un choix incontestable. On a évoqué cela avec Didier il y a un petit mois. Je lui ai évidemment tout de suite donné mon assentiment (...) Il (Benzema) n'a jamais posé de problèmes dans le groupe. On a gagné beaucoup de choses sans lui. Mais il peut apporter beaucoup pour ce Championnat d'Europe."

Lui aussi heureux du come-back de "KB9", qui portera d'ailleurs le numéro 19 avec les Bleus, Kylian Mbappé a publié un joli montage sur ses réseaux sociaux. On peut y avoir l'attaquant parisien et celui madrilène célébrer un but, le tout accompagné de la légende "KB x KM" et plusieurs émojis enflammés. Un joli présage avant leur possible association à l'Euro ?

