Pas de grosse inquiétude mais tout de même quelques pépins physiques à signaler du côté de l'équipe de France à la veille du coup d'envoi de l'Euro. Touchés lors du dernier match préparation remporté face à la Bulgarie mardi au Stade de France (3-0), Karim Benzema et Antoine Griezmann n'ont pas pu s'entraîner en compagnie de leurs coéquipiers ce jeudi à Clairefontaine.

Victime d'une béquille, sorti en première période et déjà ménagé lors de la séance collective de mercredi, l'avant-centre madrilène a travaillé en salle. Il devrait cependant être remis pour l'entrée en lice des Bleus le 15 juin face à l'Allemagne.

Buteur face aux Bulgares, Antoine Griezmann souffre, de son côté, d'une contusion au mollet gauche et s'est contenté d'exercices de musculation et de récupération. Un peu plus tôt dans la journée , lors de la visite d'Emmanuel Macron , l'attaquant Barcelonais s'est également ditLe sélectionneur Didier Deschamps et son staff ont logiquement décidé de prendre toutes les précautions nécessaires pour ces deux joueurs qui auront un rôle capital sur le plan offensif.

Olivier Giroud et Kylian Mbappé, eux, ont participé à l'entraînement du jour et cela leur a fait le plus grand bien après quelques incompréhensions nées à la suite de la victoire sur la Bulgarie. Malgré deux buts inscrits en fin de match, le joueur de Chelsea, désormais doublé dans la hiérarchie des attaquants par Benzema, avait regretté un certain manque de munitions à sa disposition. Il n'avait pas cité Mbappé mais le Parisien semblait viser et cela ne lui aurait pas plu.