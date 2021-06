Quel point commun rapproche la France, la Belgique et la Suisse ? Eh bien, ces trois nations européennes sont les seules à avoir atteint au moins les huitièmes de finale de toutes les grandes compétitions qu'elles ont disputées depuis 2014. Aucun autre pays n'a réussi à se montrer aussi régulier. Les Bleus et les Diables Rouges, c'était assez facile à trouver. La Suisse, un peu moins. Et pourtant, la "Nati", qui se dressera devant les champions du monde lundi, est une valeur refuge du football continental. Certes, elle bloque toujours en huitièmes. Mais elle n'a jamais connu une telle régularité dans son histoire (ndlr : La Suisse a joué trois quarts de Coupe du monde, en 1934, 1938 et 1954).

David Lemos commente les matches de l'équipe nationale de Suisse depuis 2019 sur la RTS. Le journaliste a donc un œil plus qu'avisé sur la sélection qui va se dresser sur la route des Tricolores, lundi à Bucarest. Déjà, avec le recul de l'observateur, il sait combien la régularité actuelle de l'équipe suisse est remarquable à l'échelle du pays et de l'histoire footballistique helvète. Avant tout, la Suisse doit savourer. "L'opinion publique suisse a tendance à oublier que nous ne sommes pas un pays de football, nous confie-t-il. Ce n'est que grâce à la génération actuelle qu'on se qualifie tout le temps".

Chaleur, hébergement : les Bleus ne sont pas les mieux lotis mais la Suisse a ses soucis aussi

Vu de France, les Bleus n'ont pas encore tenu leurs promesses. Parce que le premier tour, dans un groupe extrêmement élevé (relevé ?) certes, n'a pas été des plus emballants. Une victoire, deux nuls et quelques soucis de construction ont laissé un drôle d'arrière-goût aux trois premières sorties des joueurs de Didier Deschamps.

Et vu de Suisse ? "Il serait extrêmement présomptueux d'imaginer que les soucis de connexion offensive aident la Suisse à passer, répond-il. Il est évident que, comme à peu près tout le monde, en regardant l'équipe de France en début de tournoi, on la donnait largement favorite. Les Bleus sont champions du monde et ils ajoutent Benzema dans la forme de sa vie. L'équitation est simple. Et je ne parle pas de Kanté. Et puis Pogba, quand on sait qu'il joue avec l'équipe de France… Et cette équipe a construit son titre mondial sur sa défense. Avant l'Euro, on se dit que la France n'a pas de point faible."

On est assez content de jouer la France

La Suisse visait les huitièmes, assurément. A vrai dire, elle imaginait même grimper d'un cran et terminer au moins deuxième. Et éviter les Bleus en huitièmes. Les Bleus, cet adversaire que les hommes de Vladimir Petkovic ont croisé à deux reprises lors des quatre derniers tournois internationaux. Au Brésil, pour un festival offensif (victoire 5-2 de l'équipe de France). En France, pour un troisième match de premier tour dont on se souvient plus pour la résistance relative des maillots suisses que pour le reste (0-0).

Après, jouer les Bleus n'est pas forcément une mauvaise chose pour David Lemos. Pour une raison simple : la Nati a tout à gagner et rien à perdre. Vraiment rien. "On est assez content de jouer la France, assure-t-il. On s'attend à prendre une fessée et on se dit que, dans le meilleur des mondes, on vivra une soirée magique".

Les deux dernières éliminations suisses en huitièmes de finale, à l'Euro face à Pologne, au Mondial face à la Suède, ont laissé un petit goût amer dans les bouches de nos voisins. Bien plus, évidemment que le huitième de finale perdu en 2014 face au futur vice-champion du monde argentin. Les joueurs avaient alors été qualifiés de héros. "Ces défaites face à la Pologne et à la Suède ont été assez mal vécues. C'était même de grosses gueules de bois. On n'arrive pas à se sublimer le jour J. Là, si on était tombé contre le Danemark, on aurait possiblement retrouvé le même type de scénario avec une équipe battable sur le papier. Là, une victoire face à la France, ce serait dans le top 3 des exploits du football suisse".

Alors oui, l'équipe de France n'a pas encore défini son identité, l'attaque est loin de tourner à plein régime. Mais "il serait extrêmement présomptueux d'imaginer que du point de vue de la Suisse, que les problèmes de connexion offensive, aident la Suisse à passer. Il faudrait qu'elle joue un match comme celui qu'elle a réussi contre la Belgique en Ligue des Nations (ndlr : victoire 5-2)." Le match parfait en quelque sorte. Ou pas loin.

Hernandez mal en point, Dubois pas au niveau, miroir suisse : les raisons de la tentation du 3-5-2

