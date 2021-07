"Si vous voulez vaincre votre ennemi, apprenez ses chansons", professait Bob Dylan… Le mercredi 26 juin 1996, l’équipe d’Allemagne se rend à Wembley pour y affronter l’Angleterre en demi-finale de l’Euro. Dans leur bus, racontera Jürgen Klinsmann, les joueurs de la Mannschaft chantent à tue-tête le refrain du hit d’alors qu’ils apprécient, "It’s coming home ! Football’s coming home !" Quelques heures plus tard, après une âpre prolongation achevée à 1-1, Gareth Southgate manque son tir au but et l’Allemagne se qualifie pour la finale. Victorieuse de l’édition, l’équipe allemande paradera à Francfort avec ses fans sur le même refrain "It’s coming home ! It’s coming home !" Encore raté pour l’Angleterre…

Comme l’annonçait à sa sortie le 20 mai 1996 cette chanson-là It’s coming home (titre complet : Three Lions - It’s coming home), l’hymne officiel de l’équipe d’Angleterre pour ce tournoi ! Ce morceau commandé par la FA, la fédé anglaise, avait été composé par Ian Broudie, le chanteur mélodiste du groupe de Liverpool, Lightning Seeds. Pour les paroles, il avait sollicité les impayables Frank Skinner et David Baddiel, animateurs TV du désopilant Fantasy Football League.

Les trois compères ont posé leur voix, suivant l’exigence de Ian guère emballé par l’idée un peu "chauvine" de la FA de faire chanter les internationaux anglais. Three Lions, en référence à l’emblème rugissant brodé sur le maillot anglais, est porté guitares au vent et roulements de batterie par la Britpop triomphante du moment (Oasis, Blur, Pulp, Supergrass).

Mais bizarrement, à l’opposé du grand hymne foot dédié à la victoire We are the Champions, de Queen, Three Lions respire les désillusions passées, présentes et à venir ! Une vision parfaitement assumée par Ian Broudie : "Être fana de foot, ça consiste à 90 % du temps à perdre." Une certaine lose foot domine une époque marquée par le phénoménal succès de Fever Pitch, le roman autobiographique de Nick Hornby qui narre ses souffrances de supporter d’Arsenal, qui gagne si peu et perd énormément.

Un monument d'humour

Frank et David se sont, eux, focalisés sur les malheurs d’une sélection anglaise qui regorge de talents mais qui, comme la France, a raté la Coupe du Monde 1994 aux USA ! Auparavant, ce furent les autres désillusions des Three Lions champions du monde 1966 éjectés du Mundial 1970 (élimination 3-2 en quarts face à une RFA menée 2-0), la non-participation aux coupes du monde 1974 et 1978, puis la main du Diable de Diego en 1986 et une demie perdue face à l’Allemagne aux tirs au but, déjà, au Mondiale 1990…

Three lions on a shirt / Jules Rimet still gleaming / Thirty years of hurt / Never stopped me dreaming" ("Les Trois Lions sur le maillot/ Le trophée Jules Rimet brille encore, toutefois / Trente années douloureuses/ Ne m’empêchent pas de rêver encore"). Baddiel confessera "une sorte de pensée magique qui assume raisonnablement qu’on va perdre, sur la foi d’expériences passées malheureuses, mais en espérant qu’on n’échouera pas." Alors quand l’Angleterre organise à nouveau un grand tournoi international en 1996, les deux échaudés Frank et David se laissent aller à des lyrics fatalistes même si empreints d’un peu d’espoir : "" ("Les Trois Lions sur le maillot/ Le trophée Jules Rimet brille encore, toutefois / Trente années douloureuses/ Ne m’empêchent pas de rêver encore"). Baddiel confessera "."

Reste que Three Lions est avant tout un monument d’humour typically british, bien sûr, qui rappelle le Ray Davies des sixties. Le génial songwriter qui commentait au sein des Kinks le déclin de l’Empire britannique, avec classe, dérision, tendresse et nostalgie. Football’s coming home est l’autre appellation non officielle de Three Lions qui convoque un retour enchanté à 1966, voire même aux origines du sport le plus populaire au monde né dans l’Angleterre du 19ème siècle. Le vidéo-clip est truffé de références glorieuses et foireuses de l’équipe d’Angleterre : un but de Bobby Charlton en 1966, l’Arrêt du siècle de Banks sur la tête de Pelé en 1970, les buts de Platt et Lineker en 1990 ou le cameo de Geoff Hurst, héros de 1966, qui se pinte au pub avec les trois lionceaux Ian, David et Frank …

Adopté par les fans

Correspondant de L’Equipe à Londres (2007-2016), Bruno Constant avait décrypté le feeling enfoui dans les mots It’s Coming Home : "Le football, quelque part, ‘revenait à la maison’, en Angleterre, 30 ans après le sacre de 1966, et cela ravivait l’espoir britannique après tant de désespoirs, tant de désillusions. L’Euro anglais de 1996, c’était retrouver le football, retrouver une chance de peut-être vibrer à nouveau et de le remporter." Et on sait ce qu’il advint : la promesse encore non tenue de triompher une deuxième fois après 1966 dans le sport roi qu’Albion avait enfanté…

Numéro 1 des charts anglais à l’été 1996, Three Lions, sera adopté jusqu’à aujourd’hui par les fans de la sélection, en étant remis au goût du jour avec des paroles modifiées lors de chaque compétition internationale ultérieure. Lors du Mondial en France, la nouvelle mouture 3 Lions’ 98 un peu réécrite mais toujours chantée par le trio Ian-David-Frank se classera numéro 1 des single charts, battant l’hymne officiel de l’Angleterre, How Does It Feel To Be On Top of the World, interprété par England United…

A l’occasion du Mondial 98, le groupe pop écossais Del Amitri, sans doute inspiré par l’autodérision de Three Lions, avait cartonné avec Don't come home too soon, un hit marrant qui ressassait la lose proverbiale de l’équipe d’Ecosse : "But if I have a dream at all/ For once you won't be on that stupid plane /Just don't come home too soon» (« Mais ce dont je rêve le plus / C’est que pour une fois vous ne reveniez pas dans ce foutu avion du retour/Alors ne revenez pas trop tôt au pays."

Un hit intemporel

Lors de la Coupe du monde sud-africaine, c’est sous le nom de The Squad que les trois compères feront grimper Three Lions 2010 à la 21ème place des singles charts britanniques. En 2018, Three Lions reviendra au top du hit-parade au moment où les English Boys étaient parvenus en demies de la coupe du monde en Russie. Leurs vainqueurs croates révéleront que, interprétant le refrain comme une marque de non-respect envers eux, ils s’étaient ainsi motivés pour mieux les battre. Ce à quoi Gareth Southgate répliqua avec justesse qu’ils n’avaient "rien compris à l’humour anglais" !

Héros malheureux de Three Lions lors de cet été 1996 où son tir au but raté avait fait échouer l’Angleterre, le bon Gareth est à la tête de la sélection qui renoue aujourd’hui avec le glorieux passé de 1966 en accédant enfin à une grande finale internationale. Nom de code, cri de ralliement, slogan, chant de supporter, hymne rassembleur, Three Lions, et plus précisément la locution "It’s coming home" chanté dans tout le Royaume, agit non plus comme une fatalité mais comme un exorcisme de la lose passée. It’s Coming Home, inscrit sur certains drapeaux frappés de la Croix de Saint-Georges, est devenu la formule cathartique qui unit une nation affligée par deux crises majeures, celles du Brexit et du Covid 19.

Après le fiasco de 2016 (l’Islande !) et la quatrième place de 2018, l’accès à la finale agit aussi en 2021 comme une réappropriation symbolique mais non revancharde du beautiful game dans le pays d’accueil qui l’a vu naître il y a plus d’un siècle. La chanson de Ian, Frank et David est profondément anglaise car elle oscille entre la gravité pleine d’espoir de You’ll Never Walk Alone et l’ironie comique du Always Look On The Bright Side Of Life des Monty Python, chanté par Jésus-Brian… crucifié sur la croix romaine !

Voilà pourquoi Three Lions demeure intemporel, fédérateur. Peu importe au fond que les Three Lions l’emportent ou non dimanche contre l’Italie : la malédiction des demi-finales a été brisée et dans le temple de Wembley tout peut arriver, dimanche soir. On y entendra donc la ferveur chantée de Three Lions car le football anglais se chante aussi bien qu’il se joue. Au fait… La bande à Chiellini a-t-elle appris à chanter Football’s Coming Home ?

