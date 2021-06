Timo Werner est comme tout le monde : il est lui aussi admiratif de N'Golo Kanté. L'attaquant de Chelsea, qui côtoie donc le milieu de terrain des Bleus en club, s'est exprimé sur la popularité de "NG", à trois jours de leurs retrouvailles lors du match opposant l'équipe de France à l'Allemagne, à l'Euro. "Sa grande force, c'est qu'il est humble, c'est pour cela que le monde entier l'aime", a répondu Werner samedi à une question sur les qualités du milieu de terrain français.

"Il va sur le terrain et joue au football, c'est tout, il n'y a pas de tralala autour de sa personne", a poursuivi Werner lors de la conférence de presse quotidienne de l'Allemagne à son camp de base de Herzogenaurach : "Il mord dans la chique et ne lâche jamais rien, même à l'entraînement. Il serait un atout pour n'importe quelle équipe du monde (...) dans les grands matches, il a récupéré tellement de ballons très importants, qui nous ont donné du temps pour remettre le jeu dans notre direction", analyse Werner, qui a remporté cette saison la Ligue des champions avec Kanté à Chelsea.

Kanté est un titulaire indiscutable de l'équipe de Didier Deschamps, alors que Werner devra vraisemblablement débuter sur le banc le choc de mardi soir à Munich (21h00). "Je crois que je suis un peu en retrait par rapport au onze de départ", a-t-il admis, "mais ce n'est pas grave, je ne suis pas un joueur qui part en tribune croiser les bras et bouder". Lors du dernier match de préparation contre la Lettonie (7-1), l'attaquant de 25 ans n'est entré qu'en deuxième période : les trois titulaires en attaque étaient son équipier de Chelsea Kai Havertz, et les Munichois Thomas Müller et Serge Gnabry.

