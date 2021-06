Même s'il sera bientôt son adversaire, Toni Kroos s'est dit heureux du retour de Karim Benzema en équipe de France. "Je le connais très bien et je sais à quel point il a fait une bonne saison", a répondu le milieu de terrain à une question sur le Français, "donc ce n'est pas une surprise qu'il ait été sélectionné". "Pour moi c'est un plaisir de le retrouver sur le terrain, même si cette fois c'est contre lui. Mais j'ai confiance dans notre ligne arrière", a ajouté le champion du monde 2014.

Benzema était écarté de l'équipe de France depuis 2015 en raison de l'affaire de la "sextape", puis de propos qui avaient blessé le sélectionneur Didier Deschamps. Il a notamment manqué le titre de champion du monde en Russie. Globalement, Kroos estime que l'Allemagne "n'a pas à se cacher devant la France", même si la qualité individuelle des champions du monde est "immense", a-t-il poursuivi.

Interrogé sur les options tactiques possibles pour contrer les attaquants tricolores, Kroos a relativisé l'importance du système: "Quand Mbappé arrivé lancé, notre système tactique n'a plus aucune importance. Donc ne pas perdre la balle, rester bien en place, c'est ça l'essentiel. Notre but sera d'avoir la balle le plus possible, de ne pas laisser d'espaces pour les contres". L'Allemagne et la France sont ensemble dans le groupe F, le plus relevé du tournoi, avec le Portugal, champion d'Europe sortant, et la Hongrie, pays co-organisateur.

