Il était celui qui avait remis l'Angleterre en finale d'un tournoi international pour la première fois depuis 55 ans. Il restera aussi celui qui n'a pas réussi à lui permettre de remporter le trophée. Gareth Southgate a plaidé coupable après la défaite des Three Lions face à l'Angleterre dimanche à Wembley (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.). Du moins pour la séance des tirs au but , car son coaching sur l'ensemble du match est aussi discutable.

Pour Southgate, c'est une terrible histoire qui se répète. Alors défenseur de l'Angleterre, il avait lui aussi connu la douleur de manquer un tir au but lors de la défaite des Anglais face à l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 96. Il espérait bien vivre un autre destin dimanche soir. "Je suis incroyablement déçu de ne pas avoir franchi cette marche supplémentaire, a-t-il lâché. Mais nous gagnons ou nous perdons ensemble, en équipe. Si mes joueurs prennent un peu de recul, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient."

Rendez-vous au Qatar

Euro 2020 L'antisèche : Ils étaient frères, ils sont devenus champions ! IL Y A UNE HEURE

Southgate est allé plus loin dans son hommage à son groupe. "C'était un plaisir absolu de travailler avec eux et ils sont allés plus loin que nous ne sommes jamais allés depuis bien longtemps, a-t-il souligné. Ils ont fait mieux que n'importe quelle équipe d'Angleterre depuis plus de 50 ans. C'était très douloureux dans le vestiaire. Mais j'ai juste dit qu'ils n'avaient rien à se reprocher, les décisions pour les tirs au but étaient les miennes."

Southgate console Sancho Crédit: Getty Images

L'Angleterre peut cependant nourrir des regrets après avoir mené au score au terme d'une première période aboutie. Son incapacité à maintenir le même niveau sur la durée l'a plombée bien avant cette séance de tirs au but. "L'Italie est une grande équipe, a rappelé le capitaine anglais Harry Kane. On avait parfaitement démarré et peut-être qu'on a un peu trop reculé. Pour être honnête, on avait plutôt le contrôle mais ils ont égalisé sur un coup de pied arrêté."

La suite du match est désormais connue. Celle de cette équipe d'Angleterre reste à écrire. Après la demi-finale à la Coupe du monde 2018 et la finale dans cet Euro 2020, tous les regards sont déjà tournés vers la Coupe du monde au Qatar, dans un an et demi. "Ce n'était pas notre soir, mais cela a été un tournoi fantastique et on doit être fier et garder la tête haute, a insisté Kane. Cela doit aider les garçons à grandir et nous donner de la motivation pour le Mondial l'an prochain." Le rendez-vous est pris.

Euro 2020 L'Italie, experte en renaissances IL Y A 20 MINUTES