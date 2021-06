L'équipe de France, quatre points au compteur (+1 de différence de buts), est à deux doigts des huitièmes de finale. Parce qu'elle a encore un dernier match à disputer face au Portugal, mercredi à Budapest et qu'un point lui assurerait un strapontin dans le Top 16. Les Bleus peuvent aussi passer en cas de défaite puisque quatre unités suffisent en général. En 2016, par exemple, le Portugal, futur champion d'Europe, était passé avec trois points. Et seules deux équipes avaient atteint cette barre (Irlande et Slovaquie).

Cinq ans plus tard, les conditions ne devraient pas changer drastiquement et l'on a du mal à imaginer les Tricolores ne pas passer le cut au premier tour. Parce que les hommes de Didier Deschamps ont leur destin entre les mains, déjà. Mais ils ne sont pas complètement à l'abri et un scénario catastrophique, aussi improbable soit-il, existe encore.

En cas de défaite contre le Portugal (et uniquement en cas de défaite), les Bleus pourraient être éliminés si quatre événements défavorables sur les cinq cités ci-dessous arrivaient.

Les voici :

Dimanche, la Suisse a battu la Turquie 3-1. Avec quatre points, elle peut encore se qualifier et passer devant les Bleus si ceux-ci s'inclinent lourdement face aux Portugais. En effet, la sélection helvète présente une différence de buts de -1 contre +1 pour les Bleus.

Dans le groupe B, Russie et Finlande comptent 3 points. Les Finlandais sont 3es. Un nul entre les deux et une remontée au goal average (0 pour les Finlandais) mettrait les Bleus dans leur rétro.

Dans le C, Autriche et Ukraine s'affrontent (3 points chacun). Leur différence de but est nulle. Un résultat de parité ne serait pas favorable aux Bleus.

Dans le D, tout autre résultat qu'un nul entre l'Ecosse (1 pt, -2) et la Croatie (1 pt, -1) peut-être potentiellement problématique.

Dans le E enfin, les Polonais gagnent face à la Suède (1 pt, -1), le match Espagne - Slovaquie se termine sur une victoire de l'une des deux équipes. Et là, encore, on regarderait attentivement la différence de buts puisqu'il y aurait un troisième à quatre unités.

