Dimanche soir, l'Italie ou l'Angleterre va marquer l'histoire du football. Peut-on faire plus banal comme phrase d'accroche au moment d'évoquer une finale de championnat d'Europe ? Faisons un effort. Dimanche soir, l'Italie remportera son premier Euro depuis 1968 et rejoindra le club fermé des nations comptant plus d'un sacre européen à leur palmarès – Espagne (3), Allemagne (3), France (2). Ou alors, l'Angleterre décrochera son premier titre dans la compétition qui fête ses 60 ans l'année de ses 61 ans.

L'histoire du foot va donc être marquée, éditée. Mais elle va l'être avec une part de nouveauté, plus ou moins grande selon que la Nazionale oublie ses deux dernières finales perdues pour refaire le coup 53 ans après, ou que les Three Lions valident cette première finale européenne pour ajouter une deuxième ligne majeure à leur palmarès, après le Mondial 1966. On saura sur les coups de 23h. Peut-être un peu plus, si la mode des prolongations – voire des tirs au but – se confirme.

Mais cessons un instant les projections. Et profitons. Italie – Angleterre en finale, ça a de la gueule, non ? Au moins autant, si on ne s'arrête qu'aux noms, que le France - Portugal du dernier Euro. Assurément plus que le France - Croatie du dernier Mondial. Italie - Angleterre, ça sonne comme un classique. Mais un classique qui s'ignore. Les deux équipes ne se sont rencontrées, en phase à élimination directe de grande compétition, qu'à deux occasions : au Mondial 1990 (match pour la troisième place) et à l'Euro 2012 (quart de finale). Une rareté quand on parle de deux nations qui comptent.

Mais au-delà du nouveau, il y a le renouveau. Car si la finale de dimanche n'accouchera que d'un vainqueur, elle opposera deux renaissances. Celles de deux grandes nations du football, même si l'une pèse bien plus lourd que l'autre niveau palmarès. Celles de deux sélections qui, avouons-le, n'étaient pas attendues si haut dans cette compétition, à part chez les bookmakers, qui ont présenté l'Angleterre comme favorite dès les semaines précédant le coup d'envoi de l'événement. Celles d'une équipe qui restait sur une non-qualification pour la Coupe du Monde 2018, et d'une autre qui continuait de cultiver une image de loser dans les grands rendez-vous.

Le renouveau des identités et celui des hommes

Le renouveau, c'est d'abord celui de l'identité. Les Three Lions de Gareth Southgate ont pioché un peu dans le Portugal de 2016, un peu dans les Bleus de 2018, et certainement beaucoup dans leur propre parcours en Russie pour arriver à cet Euro en mode tueurs. Moyens en poules, froids en huitièmes, plus emballants ensuite, les voilà sur une pente ascendante et toujours aussi solides derrière. Une description qui nous ferait presque penser à l'Italie. Mais à l'Italie old school. Car la Nazionale de Roberto Mancini, elle, a travaillé son jeu pour s'imposer comme l'un des collectifs les plus huilés de cette compétition. Une vraie, belle, surprise pour le grand public.

Le renouveau est aussi celui des joueurs. Chelsea en Ligue des champions, Villarreal en Ligue Europa : la saison écoulée nous avait prévenue, cette année ne serait pas celle des superstars. Qui, à part les spécialistes de la Premier League – et encore – aurait pu prédire une telle destinée au duo Declan Rice – Kalvin Phillips ? De l'autre côté, même les plus grands fans de l'AS Roma n'auraient pas osé rêver d'une telle compétition de Leonardo Spinazzola, et à peine les amoureux du beau jeu de Sassuolo avaient-ils prédit un tel destin à Manuel Locatelli cet été.

Ce n'est plus la Squadra Azzurra d'Andrea Pirlo ou Alessandro Del Piero. C'est davantage l'Angleterre de Jordan Pickford et Kyle Walker que celle de Marcus Rashford et Jadon Sancho. Et c'est, définitivement, la finale du (re)nouveau. Dimanche soir, l'Italie ou l'Angleterre va marquer l'histoire du football. Et pendant ce temps, l'histoire commune des deux nations va connaître son vrai point de départ. Voilà qui sonne moins creux.

