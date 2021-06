Zlatko Dalic, le sélectionneur croate, se serait bien passé de ça. Ivan Perisic, impliqué dans 3 des 4 buts de sa sélection jusqu’ici à l’Euro et qui était un des joueurs les plus actifs sur le front de l’attaque, a été testé positif à la Covid-19, et va manquer le huitième de finale prévu lundi (18h) face à l’Espagne, comme l’a annoncé la fédération croate dans un communiqué.

"Le staff médical a immédiatement isolé Ivan des autres membres de l’équipe nationale et a informé dans les plus brefs délais et minutieusement les autorités compétentes de la situation", est-il indiqué.

Euro 2020 "En Espagne, il y a une indifférence générale autour de la Roja" 24/06/2021 À 12:47

"Perisic va passer dix jours en isolation et ne participera à aucun match de l’équipe nationale pendant cette période", ont également annoncé les dirigeants croates. Il s’agit d’un énorme coup dur pour sa sélection qui ne pourra même pas compter sur lui en cas d’éventuel quart de finale contre la Suisse ou la France, et de demi-finale, puisque cette dernière est programmée le 6 juillet.

Euro 2020 Une manita pour finir : L'Espagne se rassure avant le duel face à la Croatie en 8e 23/06/2021 À 17:58