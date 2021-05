Vers un virage à 180° ? Alors que L'Equipe annonçait ce mardi matin que Didier Deschamps envisageait de rappeler Karim Benzema dans sa liste des 26 pour l'Euro 2021, Le Parisien va plus loin. Le quotidien francilien révèle que l'ancien Lyonnais devrait bien être convoqué par le sélectionneur des Bleus ce mardi soir. Le niveau actuel de l'attaquant du Real Madrid, dans la forme de sa vie, aurait pesé dans la réflexion du sélectionneur.

Celui-ci va trancher les derniers cas en compagnie de son staff technique durant la journée de mardi avant de présenter devant les antennes de TF1 et M6, où la fameuse liste sera dévoilée à 20h20. Le nom de Karim Benzema devrait donc figurer dans le groupe Bleus.

RMC Sport en avril, Si Didier a un problème avec quelqu'un, il l'appelle et il règle le problème. Surtout avec quelqu'un qu'il connaît, qui l'aurait déçu... Didier a repris des joueurs qui ont insulté sa famille. Il a excusé bien pire à des joueurs", notait-il, tout en précisant que Didier Deschamps et Karim Benzema avaient une relation "père-fils" avant 2016. Dans un entretien accordé àen avril, Karim Djaziri , l'ancien agent du joueur, qui opère désormais en tant que conseiller, assurait qu'un retour était toujours envisageable car Deschamps n'a jamais appelé Benzema pour lui signifier qu'il ne serait plus sélectionné un jour. "", notait-il, tout en précisant que Didier Deschamps et Karim Benzema avaient une relation "père-fils" avant 2016.

A la question - si Benzema était prêt à revenir chez les Bleus ? - Djaziri était allé droit au but : oui. "Il est prêt depuis six ans. Ça fait six ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot".

Presque six ans sans convocation

Marca. Des déclarations qui l'ont encore davantage éloigné du sélectionneur national. Depuis l'automne 2015 et le match France-Arménie (4-0), l'ancien lyonnais n'a plus été appelé chez les Bleus à la suite de sa mise en examen dans le cadre de l'affaire de la sex-tape de Mathieu Valbuena. Puis quelques jours avant l'Euro 2016, Karim Benzema a indiqué que " Didier Deschamps avait cédé à la pression d'une partie raciste de la France " dans un entretien accordé à. Des déclarations qui l'ont encore davantage éloigné du sélectionneur national.

Depuis l'équipe de France a joué la finale de l'Euro 2016, puis remporté la Coupe du monde 2018 sans Karim Benzema. Mais pendant ce temps-là, le natif de Lyon est devenu l'atout offensif majeur du Real Madrid. Cette saison, il a inscrit 29 buts et délivré 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui auraient finalement convaincu Didier Deschamps ? Réponse ce mardi soir aux environs de 20h20.

