Sa maman m’a demandé à être reçue avec lui. J’ai dit de façon très claire que j’acceptais de recevoir Kylian tout seul, car je ne reçois jamais les familles, ça c’est clair", a d'abord confié le président de la FFF. L'élimination précoce en huitièmes de finale de l'Euro 2020 a laissé des traces. Surtout pour Kylian Mbappé, qui a manqué la dernière tentative française lors de la séance des tirs au but face à la Suisse. Dans un entretien accordé vendredi à Ouest-France , Noël Le Graët a révélé avoir tenu une réunion avec l'attaquant des Bleus, qui voulait se sentir soutenu par les instances du foot français, après la compétition. "", a d'abord confié le président de la FFF.

"C’est un garçon qui était contrarié par son penalty, sa performance et les critiques. Je lui ai remonté le moral car c’est un excellent joueur, un talent français extraordinaire qu’on ne peut pas juger sur un penalty raté. Les réseaux sociaux n’ont pas été tendres, a ajouté Noël Le Graët. Kylian avait besoin de ressentir notre soutien, de savoir qu’on le défendait. Je crois que c’est un garçon qui a besoin d’amour... On s’est vu dix minutes et je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui."

Je préférerais qu’il reste, a-t-il tranché. Bien sûr, en tant que Français, je préfère nettement que le PSG garde un attaquant français au tel talent, surtout en voyant les joueurs qu’il aura à côté de lui." Au Real Madrid, il aurait Karim Benzema à ses côtés. De quoi parfaire son entente avant le Par ailleurs, le patron du foot français s'est confié sur le dossier chaud de cette fin d'été : l'avenir de Kylian Mbappé. Même s' il penche de plus vers le Real Madrid , Noël Le Graët lui conseille la stabilité. ", a-t-il tranché.." Au Real Madrid, il aurait Karim Benzema à ses côtés. De quoi parfaire son entente avant le Mondial 2022

