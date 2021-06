Les prédictions sont faites pour être contredites, mais tout de même, ce n'est pas rien. Alors que la sélection des Three Lions ne fait pas vraiment partie des sélections satisfaisantes sur le début de cet Euro, la société Gracenote, spécialiste de données sportives, a publié un rapport selon lequel les Three Lions seraient l'équipe avec le plus de chance de remporter la victoire finale.

"Sixième meilleure équipe", mais favorite

sixième meilleure équipe du tournoi" jusque là selon son classement, mais qu'elle reste favorite pour remporter son premier tournoi majeur depuis 1966. Sa solide défense (0 but encaissé), Selon la société américaine, l'équipe de Gareth Southgate aurait 16,5% de chances de soulever le trophée le 11 juillet prochain, devant la Belgique (15%) et l'équipe de France (11,8%). A titre de comparaison l'Autriche ne possède que 1% de chance d'aller jusqu'au bout. La prévision reconnaît toutefois que la sélection anglaise n'est que la "" jusque là selon son classement, mais qu'elle reste favorite pour remporter son premier tournoi majeur depuis 1966. Sa solide défense (0 but encaissé), son tableau dégagé , et la perspective de jouer à domicile doivent rentrer en compte pour expliquer ce classement.

Malgré cela, la cote semble élevée pour une équipe qui n'a pas vraiment rassuré dans sa capacité offensive notamment. Autre référence des statistiques et des données en tout genre, Opta prévoit de son côté un équipe de France victorieuse à 19,6% de chances, devant Belgique (17,9%) et Espagne (12,9%). Pour l'Angleterre, comme pour la Belgique d'ailleurs, la victoire finale devra en tout cas passer par un gros morceau dès le stade des huitièmes de finale. La sélection allemande pour les Three Lions, et la Seleção de Cristiano Ronaldo pour les Diables Rouges !

