Pedro Gonçalves est la seule nouveauté parmi les 26 Portugais convoqués jeudi soir par le sélectionneur Fernando Santos pour disputer l'Euro cet été (11 juin-11 juillet), un groupe mené par l'incontournable Cristiano Ronaldo.

L'attaquant de 22 ans évoluant au Sporting Portugal, sacré meilleur buteur du championnat portugais avec 23 buts, a été récompensé de sa saison avec son club, devenu champion pour la première fois depuis 2002, de même que ses coéquipiers, le jeune latéral gauche Nuno Mendes et le milieu défensif Joao Palhinha.

Pedro Goncalves, surprise de la liste de Fernando Santos Crédit: Getty Images

Euro 2020 Valbuena sur le retour de Benzema : "S'il peut apporter un plus, tant mieux" IL Y A 5 HEURES

Cristiano Ronaldo en route vers le record

Les champions d'Europe en titre seront une nouvelle fois emmenés par l'inoxydable Cristiano Ronaldo (36 ans), qui tentera de battre le record de buts en phase finale de l'Euro, le quintuple Ballon d'or totalisant 9 réalisations, tout comme la légende du football français Michel Platini. Malgré sa saison en dents de scie du côté du Bétis Séville, le milieu William Carvalho, cadre des campagnes victorieuses à l'Euro 2016 et en Ligue des Nations en 2019, figure parmi les élus.

La défense portugaise ira à l'Euro sans aucune surprise, rangée derrière le vétéran Pepe, la sensation de Manchester City Ruben Dias et l'expérimenté capitaine de Lille José Fonte.

La Ligue 1 bien représentée

Au milieu de terrain, l'indéboulonnable Joao Moutinho, 2e joueur le plus capé de la sélection, sera lui aussi du voyage, de même que le récupérateur du PSG Danilo Pereira et le relayeur du LOSC Renato Sanches. Pour organiser le jeu des champions d'Europe, le Portugal pourra compter sur ses deux maîtres à jouer de Manchester, Bruno Fernandes à United et Bernardo Silva à City.

En attaque, Diogo Jota a été convoqué, malgré sa récente blessure avec Liverpool, de même qu'André Silva, qui profite de ses 27 buts en Bundesliga cette saison avec l'Eintracht Francfort. Joao Felix et Gonçalo Guedes complètent l'armada offensive portugaise.

Placé dans le très relevé groupe F en compagnie de la France, championne du monde en titre, de l'Allemagne et de la Hongrie, le Portugal jouera deux fois à Budapest, d'abord contre les Hongrois le 15 juin puis le 23 juin face aux Bleus pour un remake de la finale de l'Euro-2016 gagnée par les Portugais au Stade de France (1-0 a.p.). Entre ces deux matches, le vainqueur de la Ligue des nations 2019 se déplacera à Munich le 19 juin pour y affronter l'Allemagne.

La liste des 26 Portugais pour l'Euro:

Gardiens : Rui Patricio (Wolverhampton/ENG), Anthony Lopes (Lyon/FRA), Rui Silva (Grenade/ESP).

Défenseurs : Joao Cancelo (Manchester City/ENG), Nelson Semedo (Wolverhampton/ENG), José Fonte (Lille/FRA), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (Sporting Portugal), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/GER).

Milieux : Danilo Pereira (PSG/FRA), Joao Palhinha (Sporting Portugal), Ruben Neves (Wolverhampton/ENG), Joao Moutinho (Wolverhampton/ENG), Renato Sanches (Lille/FRA) Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Sergio Oliveira (FC Porto), William Carvalho (Betis Seville/ESP), Bernardo Silva (Manchester City/ENG).

Attaquants : Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/ITA), Diogo Jota (Liverpool/ENG), Rafa Silva (Benfica Lisbonne), André Silva (Eintracht Francfort/GER), Joao Félix (Atlético de Madrid/ESP), Gonçalo Guedes (Valence/ESP), Pedro Gonçalves (Sporting Portugal).

Même sans Ronaldo, Benzema a-t-il vraiment évolué tactiquement ?

Euro 2020 Müller, Hummels... Löw a-t-il cédé à une partie nostalgique de l’Allemagne ? IL Y A 8 HEURES