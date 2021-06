Sans flonflon ni effusion, les Bleus sont en huitièmes de finale, avant même d'avoir affronté le Portugal lors du troisième match du groupe F. Les joueurs de Didier Deschamps comptent quatre points au compteur et compte tenu des résultats des groupes B et C ce lundi, les voici dans le top 16 de la compétition. La victoire de l'Autriche contre l'Ukraine conjuguée à la défaite de la Russie contre le Danemark dans la soirée valide d'ores et déjà le billet tricolore.

Avec quatre unités au compteur, les champions du monde termineront au minimum dans les quatre meilleurs troisièmes du premier tour. Ils peuvent aller plus haut en fonction de leur résultat face aux champions d'Europe portugais. Une victoire leur assurerait la première place. Un nul, la première... ou la deuxième si l'Allemagne bat la Hongrie.

La Suisse, le Danemark, et l'Ukraine en huitièmes si les Bleus restent en tête de leur groupe

Le match de mercredi aura en revanche des conséquences sur l'adversaire croisé en huitièmes de finale. Si les Français sont premiers, ils croiseront le fer avec l'un des meilleurs troisièmes, ceux du groupe A, B ou C, respectivement la Suisse, le Danemark, et l'Ukraine, lundi 28 à Bucarest. Si les Français terminent deuxième, ils défieront le premier du groupe D, soit l'Angleterre ou la République tchèque, à Wembley le mardi 29.

Enfin, une troisième place est plus incertaine en raison des multiples combinaisons. Mais ce serait potentiellement le 1er du groupe B, le 27 juillet à Séville, ou les Pays-Bas, le même jour à Budapest.

Les Bleus ne rigolent plus, Deschamps resserre le jeu

