L’Espagne s’est réveillée et la Slovaquie en a fait les frais. Et dans les grandes largeurs. Largement dominateurs, les Espagnols ont signé une large victoire (5-0) qui leur permet d’assurer la qualification pour les demi-finales. La victoire in extremis de la Suède les laissent à la deuxième place du groupe E pour un huitième de finale contre la Croatie. Troisième, la Slovaquie voit son Euro s’arrêter ce mercredi soir. Buteur en fin de première période, Aymeric Laporte a inscrit son premier but avec la sélection ibérique.

Pourtant, lorsqu’Alvaro Morata a raté un penalty dès la douzième minute après une faute de Jakub Hromada sur Koke, on imaginait l’Espagne mal embarquée dans sa quête de qualification. Bien plus offensifs que lors de ses deux premières sorties, les joueurs de Luis Enrique ont rapidement sollicité Martin Dubravka. Le gardien de Newcastle a été décisif à plusieurs reprises (5e, 8e, 19e, 24e) avant de précipiter la chute des siens. Sur une frappe de Pablo Sarabia sur la transversale, le Slovaque a claqué le ballon dans son but au lieu d’au-dessus (1-0, 30e)

La première de Laporte

Juste avant la pause, le Français Aymeric Laporte, naturalisé juste avant le début de la compétition, a ouvert son compteur en sélection. Sur le corner de Koke mal renvoyé par la défense, il a ensuite été à la réception d’un centre de Gerard Moreno pour placer une tête hors de portée de Dubravka (2-0, 45e+3). Face à une équipe de Slovaquie inoffensive (3 tirs, 0 cadré) et un Marek Hamsik inexistant, l’Espagne a continué de se régaler au retour des vestiaires. Et le coaching de Luis Enrique aura été chirurgical.

Rentré à la 66e minute, Ferran Torres a marqué sur son premier ballon en reprenant d’une talonnade une passe de Koke dans les six mètres (4-0, 67e). Rebelote cinq minutes plus tard quand Pau Torres, qui a fait son apparition sur le terrain à la 71e, a été immédiatement à l’origine du but contre son camp de Juraj Kucka (5-0, 71e). Avant cela, le Parisien Sarabia avait donné plus d’ampleur au score en marquant du gauche après un centre de Jordi Alba (3-0, 56e). Voilà donc une Espagne rassurée en huitièmes de finale pour un match alléchant contre la Croatie, vice-championne du monde.

