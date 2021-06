La Croatie peut lâcher un immense ouf de soulagement. Mal embarqué dans cet Euro 2020, le finaliste malheureux de la dernière Coupe du monde a composté son billet pour les huitièmes de finale en s’imposant face à l’Écosse dans un match de la mort (3-1). Une fois encore, les Croates ont pu compter sur un grand Luka Modric, auteur d’un but sublime et d’une passe décisive. Grâce à la défaite de la République tchèque, ils terminent même à la deuxième place du groupe D, derrière l’Angleterre.

Un peu au forceps, la Croatie a évité une sacrée déconvenue dans cette compétition internationale. Opposée à une Écosse qui pouvait, comme elle, encore se qualifier pour le tableau final, la sélection entraînée par Zlatko Dalic s’est fait désirer. Y compris pendant la rencontre, démarrée de manière poussive. La tactique a fini par fonctionner : les Écossais se sont endormis et tout juste ont-il pu y croire après l’égalisation signée Callum McGregor (1-1, 42e). Il a répondu à l’ouverture du score de Nikola Vlasic, très remuant et disponible sur le front de l’attaque (1-0, 17e). Il a été récompensé de ses efforts.

Le réveil de Modric

Les Croates ont attendu le retour des vestiaires pour faire la différence, en se montrant un peu plus entreprenants. Leur légère domination a été validée par le réveil de Luka Modric, qui prouve qu'on peut toujours compter sur lui. Servi en retrait par Mateo Kovacic, le Ballon d’Or 2018 a gratifié l’audience d’un geste qui restera certainement dans les mémoires de cet Euro 2020 : une frappe de l’extérieur du droit qui a nettoyé la lucarne écossaise (2-1, 62e) . Après avoir enfilé son costume de buteur, le milieu du Real Madrid a continué de noircir sa feuille de statistiques en déposant un corner sur la tête d’Ivan Perisic (3-1, 77e).

Cette victoire pourrait bel et bien servir de déclic à la Croatie, qui était en train de se chercher dans cet Euro. Elle permet en tout cas aux partenaires du maestro Modric d’obtenir une deuxième place miraculeuse, au nez et à la barbe de la République tchèque (qualifiée parmi les meilleurs troisièmes). Les Croates affronteront le deuxième du groupe E à Copenhague le lundi 28 juin. Et ce sera peut-être… l’Espagne.

