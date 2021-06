"La France est favorite pour remporter cette compétition même s'il y a cinq ou six autres équipes qui sont bonnes. Elle a Kylian Mbappé qui est un attaquant formidable, et d'autres grands joueurs. On doit espérer que la France ne soit pas à la hauteur, sinon ce sera très compliqué", a lancé le sélectionneur hongrois Marco Rossi en conférence de presse en ligne vendredi. La France, qu'il défie samedi (15h00) à la Puskas-Arena de Budapest, "vaut 900 millions d'euros, contre 6 millions" pour la Hongrie, a-t-il dit.

Rossi espère que les stigmates de la défaite frustrante en fin de match contre le Portugal mardi (3-0, mais 0-0 à la 83e minute) disparaîtront: "D'un point de vue psychologique, il y a peut-être des cicatrices, mais nous devons les effacer, nous focaliser sur le prochain match. Nous n'allons pas nous apitoyer sur notre sort, nous allons rebondir et nous allons prouver aux fans de quoi nous sommes capables."

Le technicien italien (56 ans) a laissé entendre qu'il ne modifierait pas son système en 3-5-2, mais a laissé la porte ouverte à "quelques modifications". Celles-ci pourraient concerner le franco-hongrois Loïc Nego, remplaçant contre le Portugal mais présent en conférence de presse vendredi.

"Pour moi, ce sera un sentiment spécial, mais je reste totalement concentré sur mon travail avec la Hongrie. C'est vrai que la plupart des membres de ma famille sont en France, c'est ici que je suis, ici que je vis, et pour (cette équipe) que je vais me battre", a lancé le joueur de Fehervar (30 ans). La Hongrie pourra compter sur le soutien d'une grande majorité des supporters parmi les quelque 60.000 personnes attendues, dont les ultras de la Carpathian Brigade '09.

