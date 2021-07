L'élimination des Pays-Bas en 8e de finale a fait un heureux : Björn Kuipers. Le très expérimenté arbitre néerlandais a été désigné par l'UEFA pour arbitrer la finale de l'Euro 2020 entre l'Italie et l'Angleterre, dimanche 11 juillet prochain, à Wembley. Il arbitrera sa quatrième rencontre de la compétition après les Danemark - Belgique (1-2), Slovaquie - Espagne (0-5), en phase de groupes, et le quart de finale entre la République tchèque et le Danemark (1-2).

L'arbitre de 48 ans avait déjà officié lors des Coupes du monde 2014 et 2018. Mais il n'avait jamais arbitré une finale de compétition internationale, au contraire de la Ligue des champions, où il avait dirigé le Real Madrid - Atlético de Madrid de Lisbonne, en mai 2014, jour de la Décima pour la Casa Blanca.

Kuipers était au sifflet du dernier Angleterre - Italie au Mondial 2014

Clin d'oeil : il avait arbitré la rencontre Angleterre - Italie (1-2), en phase de groupes du Mondial 2014. Malgré la victoire des Transalpins, les deux nations avaient été éliminées au 1er tour. C'est à ce jour la dernière rencontre en compétition entre les Three Lions et la Sqaudra Azzura.

Kuipers sera assisté par ses compatriotes Sander van Roekel et Erwin Zeinstra. L'Allemand Bastian Dankert sera l'arbitre chargé de la vidéo en compagnie du Néerlandais Pol van Boekel. L'Espagnol Carlos del Cerro Grande sera le quatrième arbitre.

Danny Welbeck au duel avec Giorgio Cheillini pendant Angleterre-Italie (Mondial 2014) Crédit: AFP

