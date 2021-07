"Je ne pense pas que nous le referons". Les mots d'Aleksander Ceferin pour BBC Sport ne laissent pas beaucoup de place au doute. Le président de l'UEFA est revenu sur un des sujets phares de cet Euro, à savoir sa complexité quant aux déplacements entre les 11 villes organisatrices, en particulier pour les joueurs et pour les supporters. Difficilement lisible, et fortement controversé, ce format n'a pas les faveurs du dirigeant slovène.

Je ne soutiendrai plus ce format

"Si vous me demandez mon avis, je ne soutiendrai plus ce format. Je pense que c'est trop difficile, et d'une certaine manière injuste que certaines équipes doivent parcourir plus de 10 000 kilomètres et les autres 1 000 par exemple", a déclaré Ceferin pour le média britannique. Exceptionnellement organisé dans ces 11 villes européennes pour célébrer les 60 ans de a compétition, le projet a été reporté d'un an et mis à mal par la crise sanitaire et les restrictions de déplacement, empêchant des jauges pleines dans les stades, et les déplacements de nombreux fans.

Aleksander Ceferin lors de l'Euro 2020 Crédit: Getty Images

C'est d'ailleurs sur ce point que le président de l'UEFA est revenu tout particulièrement. "Ce n'est pas juste pour les fans, dont certains devaient être à Rome et quelques jours plus tard à Bakou. C'est une idée intéressante mais difficile à mettre en oeuvre. Je ne pense pas que nous le referons", a-t-il annoncé. En 2024, l'Euro se déroulera uniquement en Allemagne, qui avait déjà organisé la Coupe du monde en 2006.

Un Euro inéquitable, des demi-finalistes (et surtout les Anglais) avantagés ?

