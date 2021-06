Un cri glaçant a stoppé net l'entraînement des Bleus. Après un duel avec Mike Maignan, Thomas Lemar s'est écroulé sur la pelouse du Nandor Stadium de Budapest. Le Madrilène a quitté la pelouse en boitant, soutenu par deux membres du staff tricolore et la mine déconfite. Sa cheville gauche semble visiblement avoir été touchée et le milieu des Bleus n'arrivait plus à la poser sur la pelouse.

Les visages se sont de suite crispés chez les joueurs et le staff (la séquence est visible à partir de 1h01'05" sur la vidéo de l'entraînement des Bleus ci-dessous), et l'entraînement s'est achevé dans une ambiance lourde et morose.

Alerte à l'adducteur pour Thuram

Il faut dire que l'addition commence à être salée pour un effectif sévèrement décimé depuis quelques jours. Depuis le départ d'Ousmane Dembélé en début de semaine, un épais doute entoure l'avenir de Lucas Digne, touché aux ischios-jambiers face aux Portugais, et Lucas Hernandez, touché, lui, au genou.

Plus tôt dans l'après-midi, et sous un soleil de plomb (38 degrés à l'ombre), c'est Marcus Thuram qui a dû écourter sa séance, touché, lui, aux adducteurs. La série noire ressemble à une hécatombe pour des Bleus qui vont, à force, commencer à manquer de solutions.

